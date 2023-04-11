Колопроктолог объяснил, как не заработать геморрой в офисе

Вынужденное длительное сидение за компьютером на работе и дома, за рулём автомобиля сопровождается постоянным застоем кровообращения в органах малого таза, в основном в прямой кишке. Сидячий образ жизни чреват риском развития геморроя. О том, что нужно делать, чтобы не заработать эту болезнь в офисе, в беседе с Лайфом рассказал врач-колопроктолог клиники "МЕДСИ на Пречистенке" Никита Кузнецов.

По словам доктора, единственным эффективным методом профилактики геморроя является борьба с гиподинамией, то есть с пониженной подвижностью, которая так распространена в современной жизни. Кузнецов отметил, что геморрой — одна из самых распространённых болезней. Так, в России заболеваемость составляет 130–145 человек на 1000 взрослого населения.

"В группу риска также входят люди, имеющие наследственную предрасположенность к развитию заболевания. Если у близких родственников человека было варикозное расширение геморроидальных вен, ему следует избегать длительного пребывания в неподвижном положении и уделять внимание профилактике заболевания", — подчеркнул медик.

В число профилактических мер, помогающих избежать варикозного расширения вен, колопроктолог включил:

Работа при геморрое каждые 40–60 минут должна прерываться простой разминкой.

Рабочий стул должен быть с твёрдым сиденьем и регулируемой спинкой.

Желательно отказаться от лифта и передвигаться на работе по лестнице.

Избежать геморроя помогают плавание, бег, скандинавская ходьба, танцы.

Профилактика геморроя при сидячей работе включает употребление большого количества воды.

Пища должна быть богата клетчаткой: фрукты, овощи, хлеб из цельного зерна.

Важно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления спиртными напитками.

Диспансерное наблюдение не реже одного раза в год. Это поможет выявить заболевание на ранних этапах, начать своевременное лечение и уменьшить вероятность осложнений.