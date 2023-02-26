Врач выяснила, кто чаще страдает геморроем — мужчины или женщины

Геморрой встречается у мужчин в два-три раза чаще, чем у женщин, в том числе из-за большей склонности к пагубным привычкам. Об этом сказала врач-колопроктолог Анастасия Травникова в беседе с "Газетой.ru".

"Выделяют две основные версии этого: первая заключается в том, что женские сосуды более эластичные, так как женщины испытывают большие перегрузки во время беременности и родов. Вторая — неправильное питание, злоупотребление спиртными напитками, нехватка двигательной активности, более частая работа с тяжестями", — пояснила она.

А раз мужчины чаще женщин привержены вредным привычкам, то у них развиваются застойные явления и поражаются сосуды, что и провоцирует развитие геморроя, уточнила медик. По её словам, чтобы избежать недуга, нужно пересмотреть питание: включить в него побольше растительной клетчатки (тыкву, свёклу, морковь, цветную капусту, киви, помело, кизил, айву), отдать предпочтение среди круп гречке или перловке, а также пить достаточное количество жидкости.

Травникова отметила, что следует избегать чрезмерных физических нагрузок, так как из-за этого перенапрягается низ живота. Идеальным спортом можно считать бег, плавание, пилатес, стретчинг, занятия на фитболе, степ-аэробику, подвижные игры, продолжила медик. А исключить следует тяжёлую атлетику, бодибилдинг, фигурное и роликовое катание, борьбу. Также при развитии геморроя следует не допускать сидячего образа жизни.

"Сидеть при геморрое нужно не более двух часов. В перерывах между работой обязательно вставать, делать разминку или специальную гимнастику", — подчеркнула Травникова.