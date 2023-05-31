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31 мая, 15:19

"Ощущение лёгкости": Соседов дал оценку песням Королёвой в её 50-летие

Критик Соседов: Наташа Королёва — солнечный человек со светлыми песнями

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Наташу Королёву солнечным и позитивным человеком. Он поздравил её с 50-летием и выразил уверенность, что её светлые песни очень нужны слушателям.

"У неё всегда улыбка, лицо как солнце. Она сама по себе солнечная. Я никогда не видел её грустной или печальной. Никогда не видел её злой, недовольной, агрессивной, а других артистов и артисток видел, и часто", — сказал он в беседе с РИА ФАН.

Он считает, что репертуар Королёвой ей очень подходит. Песни артистки схожи с её типажом и личностью, считает критик.

"Есть такое ощущение лёгкости. Нет впечатления, что она что-то делает с натугой. То она на волне успеха, то уходит с неё, всё очень естественно", — отметил Соседов.

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Музыкальный критик назвал песни Королёвой добрыми и наивными, но прекрасными. В юбилей он пожелал ей сил, чтобы справляться со всем, а также оптимизма и веры в лучшее.

Ранее Лайф писал о том, что певица Наташа Королёва в свой юбилей показала, как она выглядела до обретения популярности. Артистка опубликовала архивное видео.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков
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