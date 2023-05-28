"Считают, им всё можно!": Соседов обрушился с критикой на Пугачёву и Вайкуле

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певицы Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле возомнили себя властителями мира, сколотив состояния в России. По его словам, поклонники должны объявить бойкот всем сбежавшим из страны артистам.

"Они, наверное, возомнили себя властителями дум, властителями мира! Они забыли, что они карьеры свои сделали здесь, что их полюбили здесь. Здесь они сколотили свои колоссальные состояния, построили замки и дворцы. Считают, что поймали Бога за бороду и им всё можно!" — сказал Соседов в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Он уверен, что Пугачёва показала полное отсутствие мудрости по отношению к ситуации в Донбассе, а Вайкуле лишилась ума, потому что призналась в ненависти к СССР, хотя сделала карьеру именно в те времена. Соседов считает, что нельзя прощать уехавших из страны, а если они вернутся, то не нужно посещать их концерты.

"Прощать такое нельзя! Я думаю, что их карьеры окончены. Публика должна сделать выводы. Если они захотят сюда вернуться с концертами, то просто не посещать эти концерты", — заключил он.