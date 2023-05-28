Пугачёва обнялась с Макаревичем на концерте и шокировала фанатов опухшим лицом

Певица Алла Пугачёва посетила концерт "Машины времени" в Израиле, посвящённый 54-летию группы. Видео с мероприятия появились в соцсетях.

Алла Пугачёва посетила концерт "Машины времени" в Израиле. Видео © Telegram / israelafisha

На кадрах видно, что артистка обнимается с лидером рок-коллектива Андреем Макаревичем* и бас-гитаристом Александром Кутиковым. На своей странице в Instagram** артистка опубликовала видео, на котором подпевает песню "Поворот", и поздравила группу с днём рождения.

"Машина времени" в любые времена ко времени. С днём рождения, друзья!" — написала певица.

Некоторые поклонники певицы были шокированы измождённым внешним видом Пугачёвой, её опухшим лицом и даже отказывались верить, что это она. Некоторые отметили, что артистка сильно похудела.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва избавилась от последнего бизнеса в России. С сайта одной из обувных компаний исчезла вся продукция, разработанная певицей.