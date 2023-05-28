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28 мая, 11:31

Пугачёва обнялась с Макаревичем на концерте и шокировала фанатов опухшим лицом

Пугачёва поднялась на сцену во время концерта "Машины времени" в Израиле

Певица Алла Пугачёва посетила концерт "Машины времени" в Израиле, посвящённый 54-летию группы. Видео с мероприятия появились в соцсетях.

Алла Пугачёва посетила концерт "Машины времени" в Израиле. Видео © Telegram / israelafisha

На кадрах видно, что артистка обнимается с лидером рок-коллектива Андреем Макаревичем* и бас-гитаристом Александром Кутиковым. На своей странице в Instagram** артистка опубликовала видео, на котором подпевает песню "Поворот", и поздравила группу с днём рождения.

Пугачёва задолжала за причал у своей шикарной дачи

Пугачёва задолжала за причал у своей шикарной дачи

"Машина времени" в любые времена ко времени. С днём рождения, друзья!" — написала певица.

Некоторые поклонники певицы были шокированы измождённым внешним видом Пугачёвой, её опухшим лицом и даже отказывались верить, что это она. Некоторые отметили, что артистка сильно похудела.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва избавилась от последнего бизнеса в России. С сайта одной из обувных компаний исчезла вся продукция, разработанная певицей.

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* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Обложка ©

Telegram / israelafisha

Никита Никонов
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    Комментарий

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    Наталья Елизаровасегодня в 12:45

    Она не опухшая, просто без макияжа, наверно решила что так моложе будет выглядеть, а то что похудела, это да, наверно вообще жрать нечего и на косметике экономит. Пора про них забыть, а нам все показывают.

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