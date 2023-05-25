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25 мая, 08:59

Пугачёва задолжала за причал у своей шикарной дачи

Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии под причал на подмосковной даче

<p>Причал у дома Аллы Пугачёвой. Обложка © <a href="https://solnechnogorsk.cian.ru/sale/suburban/284503265/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сian.ru</a></p>

Причал у дома Аллы Пугачёвой. Обложка © Сian.ru

Певица Алла Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче в подмосковной деревне Бережки, и теперь на неё подали в суд. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, уехавшая в Израиль артистка арендовала часть берега реки Истра, на которой у неё стоит причал возле роскошной дачи. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии у Истры. Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии, и теперь на ней висит долг в 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.

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Ранее появилась информация, что внук Пугачёвой Никита Пресняков выставил на продажу любимую дачу артистки в подмосковной деревне Бережки. За особняк певицы потенциальному покупателю необходимо выложить 225 миллионов рублей.

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Лайф также писал о том, что пустующий дом семьи певицы Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* в деревне Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья. Сообщалось также о миллионных тратах Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи.

*Внесён в реестр иностранных агентов.

Иван Косицын
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