Пугачёва задолжала за причал у своей шикарной дачи

Певица Алла Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче в подмосковной деревне Бережки, и теперь на неё подали в суд. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, уехавшая в Израиль артистка арендовала часть берега реки Истра, на которой у неё стоит причал возле роскошной дачи. Дом площадью 800 квадратных метров с высоким забором находится на первой линии у Истры. Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии, и теперь на ней висит долг в 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч пени.

Ранее появилась информация, что внук Пугачёвой Никита Пресняков выставил на продажу любимую дачу артистки в подмосковной деревне Бережки. За особняк певицы потенциальному покупателю необходимо выложить 225 миллионов рублей.

Лайф также писал о том, что пустующий дом семьи певицы Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* в деревне Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья. Сообщалось также о миллионных тратах Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи.