"Спасибо той девочке": Королёва в 50-летний юбилей показала, какой была в юности

Певица Наташа Королёва в честь своего юбилея опубликовала видео, которое было снято ещё до того, как она стала знаменитой. В среду, 31 мая, певице исполнилось 50 лет.

Наташа Королёва до того, как обрела популярность. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / koroleva_star

На ролике, который выложила певица, она, ещё совсем юная, выступает на сцене. Королёва сопроводила пост небольшим стихотворением.

"В последний день весны я вижу этот сон. Что я звоню себе на старый телефон на много лет назад. И номер так знаком, а в трубке голос наивный, такой весёлый, звонкий. "Моя родная, спасибо!" — я говорю той девчонке. 5:0 полетели", — написала певица.

В честь своего 50-летия Королёва намерена устроить большой концерт. Её поздравляют друзья и коллеги, пожелания оставил и бывший муж певицы, композитор Игорь Николаев.