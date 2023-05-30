Регион

Уведомления отключены

30 мая, 12:27

Певица Слава впервые вышла на связь после экстренной госпитализации

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь после экстренной госпитализации. Артистка в соцсетях пояснила, что у неё затяжной бронхит, который она "переносила на ногах".

Певица Слава вышла на связь после госпитализации. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava

"Поднялась очень большая температура, рвота какая-то, плохо было", — отметила певица.

По её словам, она "сбежала" из больницы и продолжает лечение на дому. Исполнительница поблагодарила всех за поддержку. Она добавила, что у неё нет воспаления лёгких или ковида.

Названа возможная причина госпитализации Славы, и тут не обошлось без алкоголя

Названа возможная причина госпитализации Славы, и тут не обошлось без алкоголя

Ранее стало известно об экстренной госпитализации артистки. Она жаловалась на сильную тошноту, кашель и высокую температуру. При этом уточнялось, что вся семья Славы была не в лучшем состоянии.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava

Иван Косицын
  • Новости
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров