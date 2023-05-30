Певица Слава впервые вышла на связь после экстренной госпитализации
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь после экстренной госпитализации. Артистка в соцсетях пояснила, что у неё затяжной бронхит, который она "переносила на ногах".
Певица Слава вышла на связь после госпитализации. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava
"Поднялась очень большая температура, рвота какая-то, плохо было", — отметила певица.
По её словам, она "сбежала" из больницы и продолжает лечение на дому. Исполнительница поблагодарила всех за поддержку. Она добавила, что у неё нет воспаления лёгких или ковида.
Ранее стало известно об экстренной госпитализации артистки. Она жаловалась на сильную тошноту, кашель и высокую температуру. При этом уточнялось, что вся семья Славы была не в лучшем состоянии.
Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava