Болеет вся семья: Певицу Славу экстренно доставили в больницу

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на представителей артистки.

СМИ уточняет, что Слава жалуется на тошноту, кашель и температуру. По словам близких, сейчас болеет вся семья исполнительницы, а самой Сланевской стало настолько плохо, что пришлось обратиться к врачам.

При этом ещё в конце марта 42-летняя Слава делилась радостной новостью: она стала бабушкой. 24-летняя дочь певицы Александра Морозова родила сына.