Регион

Уведомления отключены

29 мая, 12:42

Болеет вся семья: Певицу Славу экстренно доставили в больницу

Super: Певица Слава экстренно госпитализирована

<p>Певица Слава (Анастасия Сланевская). Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Певица Слава (Анастасия Сланевская). Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на представителей артистки.

СМИ уточняет, что Слава жалуется на тошноту, кашель и температуру. По словам близких, сейчас болеет вся семья исполнительницы, а самой Сланевской стало настолько плохо, что пришлось обратиться к врачам.

При этом ещё в конце марта 42-летняя Слава делилась радостной новостью: она стала бабушкой. 24-летняя дочь певицы Александра Морозова родила сына.

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Слава — российская певица и актриса, популярность которой принесли хиты "Попутчица", "Одиночество", "Расскажи мне, мама" и другие. Её дорога к известности была сложной: ранний брак, жизнь матери-одиночки, попытки найти свой путь. Биографию Анастасии Сланевской читайте на uznayvse.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров