Болеет вся семья: Певицу Славу экстренно доставили в больницу
Super: Певица Слава экстренно госпитализирована
Певица Слава (Анастасия Сланевская). Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на представителей артистки.
СМИ уточняет, что Слава жалуется на тошноту, кашель и температуру. По словам близких, сейчас болеет вся семья исполнительницы, а самой Сланевской стало настолько плохо, что пришлось обратиться к врачам.
При этом ещё в конце марта 42-летняя Слава делилась радостной новостью: она стала бабушкой. 24-летняя дочь певицы Александра Морозова родила сына.
Слава — российская певица и актриса, популярность которой принесли хиты "Попутчица", "Одиночество", "Расскажи мне, мама" и другие. Её дорога к известности была сложной: ранний брак, жизнь матери-одиночки, попытки найти свой путь. Биографию Анастасии Сланевской читайте на uznayvse.ru.