42-летняя певица Слава стала бабушкой

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой. Радостью она поделилась в соцсетях. К слову, артистка очень молода для такого звания — ей всего 42 года.

"Я пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой! Я рыдаю всё утро, я чувствовала, что это произойдёт именно сегодня. Моя малышка, моя Сашуня стала мамой, а я стала бабкой", — не скрывая слёз, заявила Слава.

Певица Слава сообщила, что стала бабушкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

24-летняя дочь певицы Александра Морозова родила сына. Ранее сама Саша рассказывала, что хочет назвать первенца Платоном, а вот звёздная бабушка настаивала на имени Михаил.

О том, что Слава станет бабушкой, журналисты узнали в январе. На тот момент дочь артистки Саша Морозова находилась на седьмом месяце беременности. В конце ноября девушка вышла замуж за своего молодого человека Андрея. Они вместе уже восемь лет, за это время расставались не меньше четырёх раз, но любовь победила.