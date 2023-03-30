42-летняя певица Слава стала бабушкой
Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой. Радостью она поделилась в соцсетях. К слову, артистка очень молода для такого звания — ей всего 42 года.
"Я пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой! Я рыдаю всё утро, я чувствовала, что это произойдёт именно сегодня. Моя малышка, моя Сашуня стала мамой, а я стала бабкой", — не скрывая слёз, заявила Слава.
Певица Слава сообщила, что стала бабушкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava
24-летняя дочь певицы Александра Морозова родила сына. Ранее сама Саша рассказывала, что хочет назвать первенца Платоном, а вот звёздная бабушка настаивала на имени Михаил.
О том, что Слава станет бабушкой, журналисты узнали в январе. На тот момент дочь артистки Саша Морозова находилась на седьмом месяце беременности. В конце ноября девушка вышла замуж за своего молодого человека Андрея. Они вместе уже восемь лет, за это время расставались не меньше четырёх раз, но любовь победила.
Слава — российская певица и актриса, популярность которой принесли хиты "Попутчица", "Одиночество", "Расскажи мне, мама" и другие. Её дорога к известности была сложной: ранний брак, жизнь матери-одиночки, попытки найти свой путь. Биографию Анастасии Сланевской читайте на uznayvse.ru.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava