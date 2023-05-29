Названа возможная причина госпитализации Славы, и тут не обошлось без алкоголя

Госпитализация российской певицы Славы (Анастасии Сланевской) может быть связана с её образом жизни, в частности с особым пристрастием к алкоголю. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Любая экстренная госпитализация требует разбора. Описаны температура, кашель, рвота, то есть тяжёлые симптомы интоксикации, что первично, что вторично... Мы понимаем, что недавно родился внук, певица Слава всё это бурно отмечает. И в Турции было продолжение, они оттуда вернулись буквально несколько дней назад", — пояснил врач.

Он отметил, что алкоголь никому не прибавляет здоровья и лишь "подтачивает" иммунную систему, нарушает местный иммунитет и синтез антител. Кроме того, у пьющих людей любые инфекции протекают в разы тяжелее.

"А может быть, речь идёт просто об очень серьёзной интоксикации, не связанной с инфекцией. Но по-любому певица экстренно госпитализирована, и специалисты обязательно разберутся. А нам предъявят какую-нибудь подходящую версию", — предположил нарколог.