Ужины за миллионы и пиар-романы: Продюсер раскрыл, за счёт чего живёт Волочкова

Имущество российской балерины Анастасии Волочковой оценивается в 244 миллиона рублей. В частности, у неё есть дом и десятки квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Астрахани, а сама артистка не так давно признавалась, что тратит не меньше одного миллиона рублей в месяц на содержание всей этой недвижимости. При этом стоит отметить, что балерина уже давно не блистает на больших сценах, а деньги у неё есть. Продюсер Евгений Морозов впервые рассказал, как на самом деле Волочкова зарабатывает себе на роскошную жизнь.

По его словам, балерина — это чисто спонсорский проект, который выживает лишь за счёт денег других. В частности, 47-летняя Анастасия привлекает спонсоров из регионов, так как они, в отличие от москвичей, охотнее раздают миллионы. Речь идёт о богатых мужчинах, которые, к примеру, могут потратить на спектакль Волочковой от 10 миллионов рублей в обмен на ужин с ней.

"В молодости она крутилась среди олигархов, сейчас же живёт благодаря инвестициям регионалов. Зажиточным мужчинам лет 50–60 интересно пообщаться с "королевой шпагатов". Она для них, как НЛО. <...> Насколько мне известно, Волочкова просит у спонсоров на свои постановки от 10 миллионов рублей. И думаю, она эти деньги получает", — рассказал Морозов сайту kp.ru.

Кроме того, продюсер заявил, что артистка неплохо зарабатывает на пиар-романах. Например, совсем недавно Волочкова появилась на публике с новым молодым человеком. Неизвестный певец Никита Keaton был рядом с балериной на красной дорожке и получил свою минуту славы, а Волочкова — хороший гонорар.