"Я это заслужила!": Волочкова назвала Мальдивы своей дачей и призвала не завидовать

Подписчики балерины Анастасии Волочковой не поверили, что она выкладывает в соцсетях актуальные фото с отдыха на Мальдивах. Начитавшись гневных комментариев, артистка не стала молчать и ответила фанатам. Так, она заявила, что Мальдивы — это вообще её дача и она может позволить себе такой отдых, ведь его заслужила.

Волочкова заявила, что Мальдивы — это её дача. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

"Это моя дача. Понимаете, я езжу сюда на Мальдивы, я могу себе позволить на Мальдивы полететь как на дачу. Вы ездите в Подмосковье, под Питер, не знаю, а я езжу на Мальдивы. Мне так нравится. Я живу как я хочу!" — подчеркнула балерина.

Она добавила, что отдыхает в том же месте, где уже была, потому что её там всё устраивает. Волочкова попросила подписчиков смириться с её шикарной жизнью и не завидовать "состоявшемуся человеку". Балерина также призвала не указывать, сколько ей пить, а "смотреть в свою тарелку".