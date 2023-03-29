Солистка Большого театра призвала не судить Волочкову за скандалы и бурную жизнь

Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, которой довелось выступать с Анастасией Волочковой на одной сцене, считает, что никто не вправе плохо отзываться о балерине, несмотря на вечные скандалы и весёлую жизнь. Её мнение разделяет и премьер балета Большого театра Игорь Цвирко.

"Она была прекрасной балериной. Сейчас её творчество нельзя назвать театральным, скорее, это медийная личность, артистка. Но отношусь к ней хорошо. Опять же, каждый делает свой выбор и кто мы, чтобы его судить?" — заявила Кретова в разговоре с "Газетой.ru".

Артист балета Цвирко, по совместительству супруг Кретовой, поддержал слова жены о таланте Волочковой. Он также считает, что прима вправе сама распоряжаться своей жизнью, "как посчитает нужным".

"Она была очень интересной и красивой балериной. В соцсетях не слежу. Единственное, что могу сказать, — порой люди специально её провоцируют на какие-то действия, это их абсолютно не красит", — сказал он.