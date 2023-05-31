Мужчинам этих 4 знаков зодиака никогда не стать романтиками

Эксперт в области астрологии Евгения Шустина открыла секрет, какие мужчины совершенно не умеют быть романтичными. Точность и практичность, как отмечает специалист, для представителей знака зодиака Дева куда важнее романтики. Как утверждает астролог, такие люди слишком уравновешенны, они не пишут стихи и не дарят цветы. Им куда ближе простые обыденные вещи вроде ухода за домашними растениями или ведения семейного бюджета. Может быть, терять голову от любви мужчинам знака зодиака Дева и несвойственно, однако к браку они относятся крайне серьёзно и рассудительно. Это очень преданные партнёры, неэгоистичные и уважающие интересы своей половинки. Девушка для такого партнёра не только любимый человек, но и верный друг.

А вот отсутствие романтики у знака зодиака Козерог объясняется иным образом. Просто для подобных вещей они слишком скучные личности. "Романтизм компенсируется старыми добрыми качествами: честь, искренность, верность обещаниям. Он всегда предан своей избраннице душой, но не всегда демонстрирует свои чувства", — объяснила Евгения.

Этот знак зодиака хорош в зарабатывании денег, ответственен в работе и никогда не опозорит вас перед друзьями. Но вот широких жестов от него не дождаться. А идеальным подарком мужчина, рождённый под знаком зодиака Козерог, считает конверт с деньгами. Самое романтичное, что можно получить от такого партнёра, по словам астролога, — это заполненный холодильник и оплаченная страховка.

Какие знаки зодиака не умеют делать романтические жесты? Фото © Shutterstock

А вот знак зодиака Стрелец — довольно свободолюбивый. Связывать себя узами брака он не спешит, его куда больше привлекает дружба. Это довольно проницательные, но не очень преданные люди. "Стрелец будет ходить с вами в кино, развлекаться, кормить вас байками и пиццей — на этом вся романтика заканчивается. Иногда в эту программу ещё входит дружественный секс. А когда ему надоест и станет скучно, он отправится в путешествие, чтобы развеяться", — поведала астролог.

В беседе с "Москвой 24" астролог Евгения Шустина рассказала, что мужчинам-Водолеям, в отличие от всех вышеперечисленных кавалеров, романтика не чужда. Вот только воплощают они свои идеи исключительно в собственном воображении. По их равнодушному ледяному виду девушки не способны понять истинных чувств и эмоций. Однако такие мужчины вовсе не лишены очарования. Партнёры знака зодиака Водолей приносят разнообразие в жизнь своей избранницы, чем сражают её наповал. Но вот узаконивать отношения не торопятся. Они могут долгое время поддерживать дружеские отношения, которые постепенно станут любовными. Однако случится это плавно и естественно, без взрыва страсти и эмоций. А если захочется романтики, то придётся самой проявить инициативу.