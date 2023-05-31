Засуха, кризисы и катастрофы — рунолог взбудоражил устрашающим прогнозом на жаркое лето 2023 года

Всем интересно узнать свою судьбу заранее, чтобы в случае опасности успеть подготовиться. Так как в 2023 году обещают слишком жаркое лето, Лайф поинтересовался у рунолога Игоря Вечерского, а могут ли россияне ждать ещё каких напастей помимо предстоящего зноя? Ответ предсказателя оказался неутешительным. По словам провидца, Россию летом 2023 года ждёт множество проблем как с демографией, так и с урожаем. Неспокойно будет в политике, и трудно даже сказать, в какой сильнее — внешней или внутренней.

"Из грядущих сложностей можно отметить проблемы демографии. Также ждут невзгоды, связанные со стихией огня, что может проявляться в засухе и пожарах. Также могут возникнуть серьёзные проблемы с урожаем, что потребует большого внимания к проблеме и обеспечения её материальными ресурсами. А денег может начать не хватать", — говорит предсказатель и рунолог Игорь Вечерский.

Неутешительный прогноз для России на лето 2023 года дал предсказатель Вечерский. Фото © ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова

"Существующий подход к организации обеспечения безопасности в ряде сфер может стать причиной проблем, которых можно было избежать. Многие сложности заложены в прошлом и продолжаются в настоящем, что повлечёт за собой неизбежные последствия в будущем", — продолжает озвучивать свой неутешительный прогноз провидец.

Также предсказатель Вечерский говорит о предстоящей бедности и явной нехватке финансирования. Также в прогнозе рунолога между строк чётко читаются слова про предстоящий кризис, который начнётся в России летом 2023 года. Неужели нас ждут ещё большие ограничения и нехватка даже основных продуктов и предметов? "Недостаток финансирования и ресурсов также относится к проблемным местам — этим придётся находить способы взаимодействия. А получение необходимого результата будет во многом зависеть от умения использовать имеющееся за неимением необходимого".

Катастрофы, кризисы и засуха — предсказана судьба России на лето 2023 года. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

По словам Игоря Вечерского, многое будет зависеть от коллективных действий, их своевременности, вовремя полученной информации и квалифицированного руководства. Именно так получится обратить внимание на действительно важные моменты и предотвратить катастрофу, которая точно произойдёт летом 2023 года, если халатно относиться к своим обязанностям. Наличие этих проблем уже сейчас, как говорит предсказатель, — признак допущенных ошибок, которые медленно, но верно становятся необратимыми.