10 фото питомцев, которым сделали собственную мебель, и такая милота растрогает вас до слёз

Оказывается, мебель делают даже для домашних зверушек! И не какие-то лежанки или ещё что — некоторым мохнатым обустраивают целые квартирки. Всё как у людей... Только поменьше. Собрали 10 фотопримеров.