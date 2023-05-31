10 фото питомцев, которым сделали собственную мебель, и такая милота растрогает вас до слёз
Оказывается, мебель делают даже для домашних зверушек! И не какие-то лежанки или ещё что — некоторым мохнатым обустраивают целые квартирки. Всё как у людей... Только поменьше. Собрали 10 фотопримеров.
"Папа смастерил моим котам двухъярусную кровать, и они ей реально пользуются!" — tisgogt.
"Самый интересный кот в мире", — tisgogt.
"Это, наверное, одна из самых любимых штук, которые я когда-либо делала. Моя кошка на её диванчике", — Arialene.
Фото © Reddit / Arialene
"У моих котов есть собственная маленькая гостиная", — jodellemicahferland.
Фото © Reddit / jodellemicahferland
"Эх! Вот жизнь — быть котом и спать на своём собственном крошечном диванчике!" — catmanslim.
Фото © Reddit / catmanslim
"Сделали коту домашний офис", — the_pizzacat.
Фото © Reddit / the_pizzacat
"Наверное, вам понравится моя маленькая гостиная!" — moosypooper.
Фото © Reddit / moosypooper
"Купил котам палатку. Пожалуй, это лучшее, что случалось со мной в этом году", — DrZazz95.
Фото © Reddit / DrZazz95
"Моему крошечному приятелю здесь самое место", — whateverdeedeewants.
Фото © Reddit / whateverdeedeewants
"Уютный котейка", — m33gs.
Фото © Reddit / m33gs