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31 мая, 09:28

10 фото питомцев, которым сделали собственную мебель, и такая милота растрогает вас до слёз

Оказывается, мебель делают даже для домашних зверушек! И не какие-то лежанки или ещё что — некоторым мохнатым обустраивают целые квартирки. Всё как у людей... Только поменьше. Собрали 10 фотопримеров.

"Папа смастерил моим котам двухъярусную кровать, и они ей реально пользуются!" tisgogt.

Фото © Reddit / tisgogt

Фото © Reddit / tisgogt

"Самый интересный кот в мире", — tisgogt.

Фото © Reddit / tisgogt

Фото © Reddit / tisgogt

"Это, наверное, одна из самых любимых штук, которые я когда-либо делала. Моя кошка на её диванчике", — Arialene.

Фото © Reddit / Arialene

Фото © Reddit / Arialene

"У моих котов есть собственная маленькая гостиная", jodellemicahferland.

Фото © Reddit / jodellemicahferland

Фото © Reddit / jodellemicahferland

"Эх! Вот жизнь — быть котом и спать на своём собственном крошечном диванчике!" catmanslim.

Фото © Reddit / catmanslim

Фото © Reddit / catmanslim

"Сделали коту домашний офис", — the_pizzacat.

Фото © Reddit / the_pizzacat

Фото © Reddit / the_pizzacat

"Наверное, вам понравится моя маленькая гостиная!" moosypooper.

Фото © Reddit / moosypooper

Фото © Reddit / moosypooper

"Купил котам палатку. Пожалуй, это лучшее, что случалось со мной в этом году", — DrZazz95.

Фото © Reddit / DrZazz95

Фото © Reddit / DrZazz95

"Моему крошечному приятелю здесь самое место", — whateverdeedeewants.

Фото © Reddit / whateverdeedeewants

Фото © Reddit / whateverdeedeewants

"Уютный котейка", — m33gs.

Фото © Reddit / m33gs

Фото © Reddit / m33gs

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / m33gs, tisgogt

Сергей Трофимов
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