"Это кто угодно, но не он": Жителей уральского города шокировал стрит-арт с Бодровым
Жители Каменска-Уральского раскритиковали посвящённый Сергею Бодрову стрит-арт
В Каменске-Уральском появился стрит-арт, посвящённый Сергею Бодрову. Обложка © Ural24
В городе Каменск-Уральский Свердловской области появился стрит-арт, который посвящён погибшему актёру и режиссёру Сергею Бодрову, он там предстаёт в образе своего персонажа из фильма "Брат" Данилы Багрова. Произведение раскритиковали местные жители, сообщает портал ku66.ru.
Стрит-арт в честь актёра нарисовали в парке "Космос". Жители города сразу же обвинили авторов произведения в халтуре — многие отметили, что нарисованный мужчина и на Бодрова-то не похож.
"Кто угодно, но только не Бодров", — написал один из критиков.
"Тебе не стыдно?" — обратился другой к автору произведения.
При этом нашлись и те, кто пытался отстоять художников, предлагая критикам создать что-то своё, вместо того чтобы ругать чужую работу.
Ранее Лайф писал о том, как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии, когда лавина накрыла более ста человек. Туда продолжают приезжать поклонники его творчества.