"Это кто угодно, но не он": Жителей уральского города шокировал стрит-арт с Бодровым

В городе Каменск-Уральский Свердловской области появился стрит-арт, который посвящён погибшему актёру и режиссёру Сергею Бодрову, он там предстаёт в образе своего персонажа из фильма "Брат" Данилы Багрова. Произведение раскритиковали местные жители, сообщает портал ku66.ru.

Стрит-арт в честь актёра нарисовали в парке "Космос". Жители города сразу же обвинили авторов произведения в халтуре — многие отметили, что нарисованный мужчина и на Бодрова-то не похож.

"Кто угодно, но только не Бодров", — написал один из критиков.

"Тебе не стыдно?" — обратился другой к автору произведения.

При этом нашлись и те, кто пытался отстоять художников, предлагая критикам создать что-то своё, вместо того чтобы ругать чужую работу.