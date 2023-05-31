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31 мая, 09:27

"Это кто угодно, но не он": Жителей уральского города шокировал стрит-арт с Бодровым

Жители Каменска-Уральского раскритиковали посвящённый Сергею Бодрову стрит-арт

<p>В Каменске-Уральском появился стрит-арт, посвящённый Сергею Бодрову. Обложка © <a href="https://ural24.com/news/zhiteli_kamenska_uralskogo_raskritikovali_strit_art_posvjashhjonnyj_sergeju_bodrovu/2023-05-31-16295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural24</a></p>

В Каменске-Уральском появился стрит-арт, посвящённый Сергею Бодрову. Обложка © Ural24

В городе Каменск-Уральский Свердловской области появился стрит-арт, который посвящён погибшему актёру и режиссёру Сергею Бодрову, он там предстаёт в образе своего персонажа из фильма "Брат" Данилы Багрова. Произведение раскритиковали местные жители, сообщает портал ku66.ru.

Стрит-арт в честь актёра нарисовали в парке "Космос". Жители города сразу же обвинили авторов произведения в халтуре — многие отметили, что нарисованный мужчина и на Бодрова-то не похож.

"Кто угодно, но только не Бодров", — написал один из критиков.

"Тебе не стыдно?" — обратился другой к автору произведения.

При этом нашлись и те, кто пытался отстоять художников, предлагая критикам создать что-то своё, вместо того чтобы ругать чужую работу.

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Ранее Лайф писал о том, как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии, когда лавина накрыла более ста человек. Туда продолжают приезжать поклонники его творчества.

Иван Косицын
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