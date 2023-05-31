Огневой мешок: Герой России рассказал, как за один бой было уничтожено 15 танков ВСУ

В Минобороны России рассказали об одном из героических эпизодов специальной военной операции. Батальону под командованием Героя России капитана Тимура Дудкина удалось заманить подразделение Вооружённых сил Украины в огневой мешок и уничтожить вражескую технику, в частности 15 танков, четыре бронетранспортёра, а также пять БМП.

Капитан Дудкин рассказал, как его батальон за один бой уничтожил 15 танков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Как рассказал сам капитан, это произошло, когда украинские бойцы пытались прорвать оборону. Командование батальона на тот момент было выведено из строя, и Дудкин взял его на себя.

"В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут, а противник был полностью уничтожен и пленён. В ходе наступления было уничтожено порядка 15 танков, четыре БТР, пять БМП", — приводит слова Дудкина пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.

Он также заявил, что вовсе не чувствует себя героем, и подчеркнул, что заслуга принадлежит бойцам батальона. Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу наградил Дудкина медалью "Золотая Звезда".