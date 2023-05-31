Огневой мешок: Герой России рассказал, как за один бой было уничтожено 15 танков ВСУ
Герой России Дудкин рассказал, как его батальон за один бой уничтожил 15 танков
В Минобороны России рассказали об одном из героических эпизодов специальной военной операции. Батальону под командованием Героя России капитана Тимура Дудкина удалось заманить подразделение Вооружённых сил Украины в огневой мешок и уничтожить вражескую технику, в частности 15 танков, четыре бронетранспортёра, а также пять БМП.
Капитан Дудкин рассказал, как его батальон за один бой уничтожил 15 танков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Как рассказал сам капитан, это произошло, когда украинские бойцы пытались прорвать оборону. Командование батальона на тот момент было выведено из строя, и Дудкин взял его на себя.
"В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут, а противник был полностью уничтожен и пленён. В ходе наступления было уничтожено порядка 15 танков, четыре БТР, пять БМП", — приводит слова Дудкина пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.
Он также заявил, что вовсе не чувствует себя героем, и подчеркнул, что заслуга принадлежит бойцам батальона. Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу наградил Дудкина медалью "Золотая Звезда".
Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Все объекты были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России