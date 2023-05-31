Снайпер группировки ВС России "Юг" сообщил об отчаянном поведении военных Вооружённых сил Украины. У них иногда совсем отсутствует инстинкт самосохранения, рассказал боец в беседе с РИА "Новости".

"Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определённое", — сказал он.

Снайпер назвал поведение украинских военных ненормальным, добавив, что так быть не должно.