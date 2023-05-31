Российский военный заявил, что у бойцов ВСУ отсутствует инстинкт самосохранения
Снайпер группировки "Юг" сообщил о странном и отчаянном поведении военных ВСУ
Снайпер группировки ВС России "Юг" сообщил об отчаянном поведении военных Вооружённых сил Украины. У них иногда совсем отсутствует инстинкт самосохранения, рассказал боец в беседе с РИА "Новости".
"Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шёл. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определённое", — сказал он.
Снайпер назвал поведение украинских военных ненормальным, добавив, что так быть не должно.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ПВР, где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки на месте происшествия загорелся транспорт. Повреждения также получили жилые дома. В результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения. Погибшим оказался охранник учреждения.
T.me / V_Zelenskiy_official