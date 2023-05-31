В России предложили не наказывать водителей, забывших права дома
"Новые люди" внесли проект об отмене штрафов для водителей, забывших права
Члены думской фракции "Новые люди" предложили не штрафовать водителей, которые забыли права или полис ОСАГО. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы от партии Владислав Даванков.
"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал про девять "неожиданных" штрафов, о которых знает не каждый водитель. Например, за выбрасывание мусора из окна автомобиля.
ТАСС / Сергей Мальгавко