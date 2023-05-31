В России предложили не наказывать водителей, забывших права дома

Члены думской фракции "Новые люди" предложили не штрафовать водителей, которые забыли права или полис ОСАГО. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы от партии Владислав Даванков.

"Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов", — сказал он.