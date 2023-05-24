Автоюрист объяснила, почему хитрым водителям не грозит штраф за закрытые номера на парковках
Юрист Кузьмина: Если на припаркованной машине нет номера, то за это не оштрафуют
Некоторые нечестные водители, оставляющие машину на платной парковке, идут на различные хитрости, чтобы сэкономить. Такие автовладельцы либо совсем убирают номера, либо закрывают их листочками и тряпками. Что им может грозить за это, в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала автоюрист Екатерина Кузьмина.
Она отметила, что если номер на припаркованной машине закрыт каким-то предметом, то оштрафовать за это не могут. Эксперт пояснила, что водителя привлекают к ответственности за нечитаемые номера лишь во время управления транспортом.
"Инспекторы пытаются наказать за скрытие номеров, однако пока это невозможно. Юристы же склоняются к тому, что понятие "управление транспортным средством" в будущем расширят, чтобы избежать таких абсурдных ситуаций", — подчеркнула Кузьмина.
Она добавила, что номер является нечитаемым, если на нём нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру на расстоянии 20 метров. При этом в дневное время требования затрагивают передний и задний регистрационные знаки, а ночью — только задний. Юрист также отметила, что водителю, который едет без номеров, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
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