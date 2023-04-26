Названы самые распространённые схемы автоподстав в России

Самые распространённые мошеннические схемы на дороге, так называемые автоподставы, — это резкое торможение, подстроенный удар из слепой зоны и имитация наезда на пешехода. Такие данные получили "Группа Ренессанс страхование" и сервис по проверке и подбору автомобилей "Автокод" по итогам проведённого опроса. В нём приняло участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Каждый четвёртый автомобилист-респондент признался, что за всё время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге. Чаще всего такую тенденцию отмечают водители из Тюмени (67%), Красноярска (40%) и Казани (30%).

Самыми популярными схемами обмана на дороге, по словам автолюбителей, являются резкое торможение машины впереди (76%), подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (48%) и имитация наезда на пешехода (47%). В первую пятёрку также вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (45%) и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29%).

Страх быть обманутым во время поездки за рулём преследует больше половины опрошенных (62%). Интересно, что из них каждому второму (49%) для того, чтобы испытывать опасения, достаточно лишь знать о существовании обманных схем.

Согласно результатам опроса, большинству респондентов удаётся выпутаться из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причинённый ущерб (87%). Каждому третьему (31%) в этом помогает видеорегистратор и камеры, расставленные в слепых зонах. Каждый пятый (22%) считает, что смог убедить мошенников, что ущерб не был нанесён, так как на машине отсутствовали царапины от столкновения. Также 16% были спасены благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а 7% — благодаря звонку страховому агенту. Ещё 6% отмечают, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.

"Самые распространённые схемы обмана — это провокации ДТП на перекрёстках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы в тот момент, когда он перестраивается. Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале — с двумя камерами. Также мы видим тенденцию на изменение портрета мошенника. Он стал существенно моложе, а сами события уже не фальсифицируются, а происходят реально. Правоохранительными органами на территории ЦФО уже пресечена деятельность нескольких групп "кольцевиков", однако отмечается рост подставных ДТП уже на востоке страны, где чаще всего происходят такие события на восстановленных после ДТП премиальных японских праворульных авто с целью обмана добросовестных водителей", — рассказал вице-президент по корпоративной безопасности компании "Ренессанс страхование" Дмитрий Дуринов.