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23 мая, 13:25

Автоэксперт развенчал миф о том, что китайские машины быстро гниют

Автоэксперт Макарчук рассказал о достоинствах китайских автомобилей

Недавние новости о запрете ввоза подержанных автомобилей из Японии стали неприятным сюрпризом для жителей Дальнего Востока. Даже то, что японцы в итоге решили запрет не вводить, уже не предотвратит изменений спроса на авторынке. Стоит ожидать, что ситуацией воспользуются китайские автопроизводители: для них это хорошая возможность усилить свои позиции в регионе. О картине на рынке автомобилей kp.ru поведал глава отдела продаж CHERY в Приморье Дмитрий Макарчук в рамках мероприятия Vladivostok Boat Show.

По его оценке, жители региона уже давно присматриваются к китайским машинам, хотя на эксперименты с отказом от привычных японских автомобилей готовы ещё не все.

Иногда жители Дальнего Востока пренебрегают даже премиальными европейскими автомобилями. Их можно понять, ведь и такие машины надо ремонтировать, а нужных запчастей в регионе не найти, объяснил автоэксперт. А вот рост доверия среди приморцев к китайским авто Макарчук объяснил сарафанным радио.

"Когда мы заходили, кстати, мы первые занялись китайским автопромом, у людей уже был явный интерес к новому сегменту. Сейчас я встречаю своих бывших клиентов довольными, счастливыми. Они отмечают, что теперь советуют к покупке китайские машины своим знакомым <...> В какой-то момент спрос стал настолько велик, что были разобраны все модели в линейке CHERY. Теперь мы тщательно следим за наличием", рассказал он.

Глава отдела продаж CHERY взялся разрушить некоторые мифы о китайских машинах. Говорят, что они быстро гниют, а электроника рушится в морозы.

"Ничем не подкреплённые слухи, которые при этом действительно волнуют автомобилистов, разбиваются об объективные аргументы", не согласен Дмитрий.

Кроме того, Макарчук выделил ещё ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание потенциальным покупателям при выборе авто, а именно: на гарантию, стоимость и наличие дилерского центра, сотрудники которого готовы оказать все необходимые услуги по ремонту и обслуживанию.

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Мы не хотим умалять широко известные достоинства японских автомобилей. Лайф писал о случае, когда машина из Страны восходящего солнца спасла жизнь водителю таким образом, на который были бы неспособны многие конкуренты.

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Freepik

Юрий Лысенко
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