Автоэксперт развенчал миф о том, что китайские машины быстро гниют

Недавние новости о запрете ввоза подержанных автомобилей из Японии стали неприятным сюрпризом для жителей Дальнего Востока. Даже то, что японцы в итоге решили запрет не вводить, уже не предотвратит изменений спроса на авторынке. Стоит ожидать, что ситуацией воспользуются китайские автопроизводители: для них это хорошая возможность усилить свои позиции в регионе. О картине на рынке автомобилей kp.ru поведал глава отдела продаж CHERY в Приморье Дмитрий Макарчук в рамках мероприятия Vladivostok Boat Show.

По его оценке, жители региона уже давно присматриваются к китайским машинам, хотя на эксперименты с отказом от привычных японских автомобилей готовы ещё не все.

Иногда жители Дальнего Востока пренебрегают даже премиальными европейскими автомобилями. Их можно понять, ведь и такие машины надо ремонтировать, а нужных запчастей в регионе не найти, объяснил автоэксперт. А вот рост доверия среди приморцев к китайским авто Макарчук объяснил сарафанным радио.

"Когда мы заходили, кстати, мы первые занялись китайским автопромом, у людей уже был явный интерес к новому сегменту. Сейчас я встречаю своих бывших клиентов довольными, счастливыми. Они отмечают, что теперь советуют к покупке китайские машины своим знакомым <...> В какой-то момент спрос стал настолько велик, что были разобраны все модели в линейке CHERY. Теперь мы тщательно следим за наличием", — рассказал он.

Глава отдела продаж CHERY взялся разрушить некоторые мифы о китайских машинах. Говорят, что они быстро гниют, а электроника рушится в морозы.

"Ничем не подкреплённые слухи, которые при этом действительно волнуют автомобилистов, разбиваются об объективные аргументы", — не согласен Дмитрий.

Кроме того, Макарчук выделил ещё ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание потенциальным покупателям при выборе авто, а именно: на гарантию, стоимость и наличие дилерского центра, сотрудники которого готовы оказать все необходимые услуги по ремонту и обслуживанию.