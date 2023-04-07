Топ-менеджер Porsche тайно предлагал Путину план по спасению российского автопрома

По информации издания, бизнесмен отправил Путину письмо, в котором предложил возобновить производство в РФ ряда моделей автомобилей Skoda с новым дизайном, в основу которого лягут "характерные черты" "Волги" и "Победы". Для этого должны были быть задействованы бывшие заводы Volkswagen в Нижегородской и Калужской областях. На свою идею австриец попросил у российских властей льготный кредит в 60 миллиардов рублей. По его плану, проект мог бы производить 270 тысяч автомобилей в год и позволил бы создать более 12 тысяч рабочих мест. В материале сказано, что Путин поддержал предложение Вольфа, а когда немецкий концерн решил продать российские активы другой компании, власти РФ заморозили сделку.