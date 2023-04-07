Топ-менеджер Porsche тайно предлагал Путину план по спасению российского автопрома
Spiegel: Бизнесмен из Австрии предлагал наладить выпуск "Волги" и "Победы" в РФ
Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф в январе текущего года тайно предложил президенту России Владимиру Путину инвестиционный проект для "спасения российского автопрома", пишет Der Spiegel.
По информации издания, бизнесмен отправил Путину письмо, в котором предложил возобновить производство в РФ ряда моделей автомобилей Skoda с новым дизайном, в основу которого лягут "характерные черты" "Волги" и "Победы". Для этого должны были быть задействованы бывшие заводы Volkswagen в Нижегородской и Калужской областях. На свою идею австриец попросил у российских властей льготный кредит в 60 миллиардов рублей. По его плану, проект мог бы производить 270 тысяч автомобилей в год и позволил бы создать более 12 тысяч рабочих мест. В материале сказано, что Путин поддержал предложение Вольфа, а когда немецкий концерн решил продать российские активы другой компании, власти РФ заморозили сделку.
Зигфрид Вольф — бывший глава совета директоров группы ГАЗ, сейчас он входит в надзорные органы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler и холдинга Porsche SE, который в том числе контролирует концерн VW. Der Spiegel называет его "одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома".
Ранее сообщалось, что уход заграничных автоконцернов отразился на деятельности российских автошкол. По данным аналитиков, за последние два года их количество снизилось аж на 15%.
ТАСС / DPA / Thomas Kцrbel