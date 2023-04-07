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7 апреля, 15:53

Топ-менеджер Porsche тайно предлагал Путину план по спасению российского автопрома

Spiegel: Бизнесмен из Австрии предлагал наладить выпуск "Волги" и "Победы" в РФ

Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф в январе текущего года тайно предложил президенту России Владимиру Путину инвестиционный проект для "спасения российского автопрома", пишет Der Spiegel.

По информации издания, бизнесмен отправил Путину письмо, в котором предложил возобновить производство в РФ ряда моделей автомобилей Skoda с новым дизайном, в основу которого лягут "характерные черты" "Волги" и "Победы". Для этого должны были быть задействованы бывшие заводы Volkswagen в Нижегородской и Калужской областях. На свою идею австриец попросил у российских властей льготный кредит в 60 миллиардов рублей. По его плану, проект мог бы производить 270 тысяч автомобилей в год и позволил бы создать более 12 тысяч рабочих мест. В материале сказано, что Путин поддержал предложение Вольфа, а когда немецкий концерн решил продать российские активы другой компании, власти РФ заморозили сделку.

Зигфрид Вольф — бывший глава совета директоров группы ГАЗ, сейчас он входит в надзорные органы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler и холдинга Porsche SE, который в том числе контролирует концерн VW. Der Spiegel называет его "одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома".

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Ранее сообщалось, что уход заграничных автоконцернов отразился на деятельности российских автошкол. По данным аналитиков, за последние два года их количество снизилось аж на 15%.

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ТАСС / DPA / Thomas Kцrbel

Наталья Исакова
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