Количество автошкол в России сократилось на 15% за два года

Уход заграничных автоконцернов отразился на деятельности российских автошкол. Как следует из данных аналитического сервиса "Контур.Фокус", за последние два года их количество в России снизилось на 15%. По информации газеты "Известия", ГИБДД выдала таким организациям на 12% меньше разрешений.

Так, в 2021 году заключение о соответствии учебно-материальной базы получили 764 учебных заведения, в 2022-м — 672. Данный документ автошколы получают каждые пять лет, и без него вести деятельность запрещено. Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов пояснил, что значительное число таких училищ закрылось с начала 2022 года, особенно это касается небольших и несетевых организаций. На закрытие повлияли санкции, уход концернов и повышение стоимости запчастей.

"Сократилось число людей, которые могут позволить себе обучение. Меньше учеников — меньше выручка, а нам приходится платить за аренду помещений, обслуживать автомобили. Автошкола — это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует", — пояснил генеральный директор школы "Автодрайвер" Михаил Бородачев.

По его словам, выросла в цене стоимость аренды и обслуживания. Выходом для владельцев автошкол стало бы повышение цен на услуги, но сделать это непросто, так как клиенты могут просто обратиться в другую организацию, заключил эксперт.