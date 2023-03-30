Седан и кроссовер "Москвич" выпустят в этом году
Автомобильный завод "Москвич" в этом году выпустит две новые модели — с кузовом седан и кроссовер. Об этом говорится в сообщении компании.
"Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть", — рассказали на автозаводе.
"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. Ранее уже сообщалось о грядущем запуске производства ещё двух моделей авто — SUV и седан.
ТАСС / Александр Щербак