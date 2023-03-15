"Москвич" запустит продажи автомобилей в Симферополе и Сочи

Автозавод "Москвич" готовится к открытию новых центров продаж, в том числе в Симферополе и Сочи. Об этом сообщил в среду гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в эфире "России 24". По его словам, интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов к обновлённому автомобилю немалый.

"Сегодня мы присутствуем в 23 городах и представляем 52 дилерских центра. В ближайшее время откроем ещё три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе", — проанонсировал Пронин.