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15 марта, 13:42

"Москвич" запустит продажи автомобилей в Симферополе и Сочи

Автозавод "Москвич" готовится к открытию новых центров продаж, в том числе в Симферополе и Сочи. Об этом сообщил в среду гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в эфире "России 24". По его словам, интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов к обновлённому автомобилю немалый.

"Сегодня мы присутствуем в 23 городах и представляем 52 дилерских центра. В ближайшее время откроем ещё три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе", — проанонсировал Пронин.

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"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В 2022 году с конвейера завода сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В текущем же году планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч — это электромобили.

Обложка ©

vk.com / Завод "Москвич"

Марина Калегина
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