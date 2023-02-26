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26 февраля, 04:47

Россиянам объяснили, почему не стоит покупать электромобили по параллельному импорту

Эксперт Урюков посоветовал не покупать электромобили по параллельному импорту

При выборе первого электромобиля стоит обратить внимание на модели с увеличенным запасом хода. Кроме того, важно, чтобы их произвели в России, а не ввезли по параллельному импорту. Об этом заявил эксперт инфраструктурного центра "Автонет" НТИ на базе Московского политеха Юрий Урюков.

"Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок. Кроме того, при покупке "серого" экземпляра есть шанс получить вариант, совершенно не подготовленный к российским холодам, — со слабой печкой или, допустим, никудышной теплоизоляцией аккумуляторов", — рассказал РИА "Новости" Урюков.

Он подчеркнул, что, ориентируясь на запас хода модели, нужно помнить, что условные 400 километров по испытательным циклам NEDC и WLTP отличаются друг от друга. Во втором случае, отметил эксперт, заявленный продавцом предельный пробег будет больше соответствовать реальности. Урюков также посоветовал присматриваться к машинам отечественной марки Evolute, так как на неё распространяется государственная субсидия. Речь идёт о скидке в 25% если авто стоит не больше 625 тысяч рублей. К тому же, возможно, в список льготных моделей включат электрический кроссовер "Москвич Зе".

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Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Анатолий Симоненко
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