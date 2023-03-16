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16 марта, 07:44

В конце года появятся две новые модели "Москвича"

"Москвич" в конце года планирует выпустить две новые модели авто. Об этом сообщил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В конце года [выпустят новую модель]. Второе полугодие — четвёртый квартал, ещё две модели. Это по размеру чуть больше машина. <..> Будут SUV и седан", цитирует его ТАСС.

"КамАЗ" является технологическим партнёром "Москвича".

"Москвич" запустит продажи автомобилей в Симферополе и Сочи

"Москвич" запустит продажи автомобилей в Симферополе и Сочи

"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В 2023 году планируется выпустить 50 тысяч авто, из них десять тысяч — это электромобили. А через год концерн удвоит объёмы производства. Купить авто можно в 52 точках в 23 городах РФ.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александра Вишнякова
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