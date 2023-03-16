В конце года появятся две новые модели "Москвича"

"В конце года [выпустят новую модель] . Второе полугодие — четвёртый квартал, ещё две модели. Это по размеру чуть больше машина. <..> Будут SUV и седан", — цитирует его ТАСС.

"Москвич" — легендарный отечественный бренд с почти 100-летней историей, который сегодня переживает новый этап развития. В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возрождении предприятия, а уже в конце декабря новый кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В 2023 году планируется выпустить 50 тысяч авто, из них десять тысяч — это электромобили. А через год концерн удвоит объёмы производства. Купить авто можно в 52 точках в 23 городах РФ.