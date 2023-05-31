13-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 31 мая
Сегодня 13-й день лунного календаря, среда. Время активных действий, мистики и духовного перерождения. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать 31 мая 2023 года.
В народе 31 мая отмечается День Федота Овсяника и Семи дев. Церковь же сегодня вспоминает святого Феодота и семь святых дев: Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Согласно истории, Феодот проповедовал христианство среди иудеев и язычников и обращал их в свою веру. Грешников призывал к раскаянию, помогал нищим и заключённым. Семь святых дев были связаны с Феодотом кровным родством. Старшая, Текуса, приходилась ему тётей. Жили они в Анкире (современная Турция) во второй половине третьего века во времена императора Диоклетиана. Это были времена гонений на христиан. В пожилом возрасте их привели в суд, где заставляли отречься от веры. Но они отказались. И за это были замучены и казнены.
Что ждать от 13-х лунных суток 31 мая 2023 года?
Что будет 31 мая 2023 года в 13-е лунные сутки? Фото © Freepik / lookstudio
13-й день лунного календаря отличается таинственной, мистической и необычной атмосферой. Граница между мирами становится тоньше. Личности, обладающие особыми способностями, ощущают это сильнее других. Им могут сегодня открыться новые знания и умения. Но и обычные люди оказываются под влиянием этих лунных суток. Сегодня можно ощутить прилив сил и энергии, появится потребность в больших свершениях и новых ощущениях. Появляется уверенность в себе и своих силах, что всё возможно.
В среду, 31 мая, в 13-е лунные сутки происходит переход на новый уровень духовного развития. И если вы серьёзно подходили к нему всё это время, соблюдая рекомендации, то перерождение пройдёт удачно. А после своего рода перезагрузки ваша энергия удвоится и будут под силу даже самые сложные дела. По советам астрологии, так как символ дня колесо, можно точно так же стремительно лететь вперёд, а все преграды будут устраняться будто сами по себе. Вселенная на вашей стороне. На 13-й лунный день очень высок шанс достичь своих целей, главное, не останавливаться и ничего не бояться.
Однако не всё так гладко. Сейчас Луна находится в квадрате с Венерой. Из-за этого настроение может быть пессимистичным и меланхоличным. Люди станут чувствительнее и сентиментальнее. В любовных делах возникнут сложности: неразборчивость или разочарование. Трудности появятся и в финансах: возникнет ощущение, что денег остро не хватает.
13-й лунный день — 31 мая 2023 года: что можно делать
Что можно делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Shutterstock
Луна продолжает расти и позволяет нам расти вместе с ней. Это время активных действий. Что можно делать 31 мая?
- 13-й день лунного календаря — отличное время, чтобы начать что-то новое, реализовать давно задуманные планы. Активнее действовать в новых сферах.
- Также по астрологии сегодня советуют поэкономить деньги, тщательно распланировать свои расходы.
- Больше думать о позитивном.
- 13-й лунный день — время, когда надо жить настоящим, не оглядываясь на прошлое. И в целом стоит поменьше думать и вспоминать былое.
- В среду 31 мая важно быть добропорядочным и законопослушным гражданином, исправно выполнять обязательства.
- Согласно народным приметам, в День Федота Овсяника одиноким девушкам нужно больше гулять и находиться в компании.
- Раньше именно в этот день сеяли лён.
- Также 13-й лунный день — идеальное время для любовных дел: признаний в чувствах, сватовства, свадеб.
- В старину в этот день гадали и проводили обряды возле дуба.
31 мая 2023 года: что нельзя делать в 13-й лунный день
Что нельзя делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Freepik
Хоть 31 мая 2023 года неудачный день для любви и финансов, для новых начинаний — период самый благоприятный. Однако, чтобы не спугнуть свою удачу, нужно соблюдать следующие ограничения:
- Астрологи не советуют в среду 31 мая слишком сильно тратиться, делать дорогие и крупные покупки.
- Меланхолить, впадать в уныние.
- Строить чересчур грандиозные планы.
- Давить на своего партнёра.
- Согласно народным поверьям, 31 мая запрещается давать ключи от дома и любого другого строения посторонним людям. Считалось, что тогда можно потерять жильё и другое имущество.
- Нельзя в 13-й лунный день пить кисель — в народе считали, что это к финансовым проблемам.
- Не стоит бежать за транспортом, если вдруг опоздали, иначе может возникнуть нехватка в деньгах.
- Покупать одежду в секонд-хенде, это вернёт в жизнь старые проблемы.
- Покупать дорогое тоже не стоит. Эти вещи быстро сломаются или станут бесполезными.
- 13-е лунные сутки — плохой день для увольнений с работы, так как на новой возникнут сложности.
- Заниматься ремонтом обуви или одежды — к проблемам.
- Одиноким людям нельзя в среду 31 мая проводить день дома. Иначе можно остаться одному надолго.
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