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31 мая, 08:28

13-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 31 мая

Сегодня 13-й день лунного календаря, среда. Время активных действий, мистики и духовного перерождения. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать 31 мая 2023 года.

В народе 31 мая отмечается День Федота Овсяника и Семи дев. Церковь же сегодня вспоминает святого Феодота и семь святых дев: Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Согласно истории, Феодот проповедовал христианство среди иудеев и язычников и обращал их в свою веру. Грешников призывал к раскаянию, помогал нищим и заключённым. Семь святых дев были связаны с Феодотом кровным родством. Старшая, Текуса, приходилась ему тётей. Жили они в Анкире (современная Турция) во второй половине третьего века во времена императора Диоклетиана. Это были времена гонений на христиан. В пожилом возрасте их привели в суд, где заставляли отречься от веры. Но они отказались. И за это были замучены и казнены.

Что ждать от 13-х лунных суток 31 мая 2023 года?

Что будет 31 мая 2023 года в 13-е лунные сутки? Фото © Freepik / lookstudio

Что будет 31 мая 2023 года в 13-е лунные сутки? Фото © Freepik / lookstudio

13-й день лунного календаря отличается таинственной, мистической и необычной атмосферой. Граница между мирами становится тоньше. Личности, обладающие особыми способностями, ощущают это сильнее других. Им могут сегодня открыться новые знания и умения. Но и обычные люди оказываются под влиянием этих лунных суток. Сегодня можно ощутить прилив сил и энергии, появится потребность в больших свершениях и новых ощущениях. Появляется уверенность в себе и своих силах, что всё возможно.

В среду, 31 мая, в 13-е лунные сутки происходит переход на новый уровень духовного развития. И если вы серьёзно подходили к нему всё это время, соблюдая рекомендации, то перерождение пройдёт удачно. А после своего рода перезагрузки ваша энергия удвоится и будут под силу даже самые сложные дела. По советам астрологии, так как символ дня колесо, можно точно так же стремительно лететь вперёд, а все преграды будут устраняться будто сами по себе. Вселенная на вашей стороне. На 13-й лунный день очень высок шанс достичь своих целей, главное, не останавливаться и ничего не бояться.

Однако не всё так гладко. Сейчас Луна находится в квадрате с Венерой. Из-за этого настроение может быть пессимистичным и меланхоличным. Люди станут чувствительнее и сентиментальнее. В любовных делах возникнут сложности: неразборчивость или разочарование. Трудности появятся и в финансах: возникнет ощущение, что денег остро не хватает.

13-й лунный день — 31 мая 2023 года: что можно делать

Что можно делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Что можно делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Луна продолжает расти и позволяет нам расти вместе с ней. Это время активных действий. Что можно делать 31 мая?

  • 13-й день лунного календаря — отличное время, чтобы начать что-то новое, реализовать давно задуманные планы. Активнее действовать в новых сферах.
  • Также по астрологии сегодня советуют поэкономить деньги, тщательно распланировать свои расходы.
  • Больше думать о позитивном.
  • 13-й лунный день — время, когда надо жить настоящим, не оглядываясь на прошлое. И в целом стоит поменьше думать и вспоминать былое.
  • В среду 31 мая важно быть добропорядочным и законопослушным гражданином, исправно выполнять обязательства.
  • Согласно народным приметам, в День Федота Овсяника одиноким девушкам нужно больше гулять и находиться в компании.
  • Раньше именно в этот день сеяли лён.
  • Также 13-й лунный день — идеальное время для любовных дел: признаний в чувствах, сватовства, свадеб.
  • В старину в этот день гадали и проводили обряды возле дуба.

31 мая 2023 года: что нельзя делать в 13-й лунный день

Что нельзя делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что нельзя делать в 13-й лунный день — 31 мая 2023 года? Фото © Freepik

Хоть 31 мая 2023 года неудачный день для любви и финансов, для новых начинаний — период самый благоприятный. Однако, чтобы не спугнуть свою удачу, нужно соблюдать следующие ограничения:

  • Астрологи не советуют в среду 31 мая слишком сильно тратиться, делать дорогие и крупные покупки.
  • Меланхолить, впадать в уныние.
  • Строить чересчур грандиозные планы.
  • Давить на своего партнёра.
  • Согласно народным поверьям, 31 мая запрещается давать ключи от дома и любого другого строения посторонним людям. Считалось, что тогда можно потерять жильё и другое имущество.
  • Нельзя в 13-й лунный день пить кисель — в народе считали, что это к финансовым проблемам.
  • Не стоит бежать за транспортом, если вдруг опоздали, иначе может возникнуть нехватка в деньгах.
  • Покупать одежду в секонд-хенде, это вернёт в жизнь старые проблемы.
  • Покупать дорогое тоже не стоит. Эти вещи быстро сломаются или станут бесполезными.
  • 13-е лунные сутки — плохой день для увольнений с работы, так как на новой возникнут сложности.
  • Заниматься ремонтом обуви или одежды — к проблемам.
  • Одиноким людям нельзя в среду 31 мая проводить день дома. Иначе можно остаться одному надолго.

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Екатерина Селиванова
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