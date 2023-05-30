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30 мая, 16:00

Свобода от боли: 5 эффективных упражнений для суставов, которые изменят вашу жизнь

Больные суставы фоном превращают нашу жизнь в ад. Терпеть это невозможно, поэтому записываем пять упражнений на суставы, которые обеспечат облегчение.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Конечно, пара упражнений не сможет перевернуть вашу жизнь и избавить от боли за пару дней. Однако если хватит упорства продолжать разминки каждый день на протяжении хотя бы месяца, разницу уже можно будет заметить. Выберите те упражнения, которые подходят вам и внедрите их в свой образ жизни!

Ходьба сидя

Видео © YouTube / SilverSneakers

Упражнение помогает улучшить циркуляцию крови в области голеностопа и согреть его перед физической активностью.

  1. Сядьте на стул и поставьте ноги ровно на пол.
  2. Начните перекатываться с носка на пятку.
  3. Во время упражнения можете аккуратно помассировать колени.
  4. Выполняйте упражнение в течение двух минут, чтобы разогреть голеностоп.

Ягодичный мостик на одной или двух ногах

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Упражнение направлено на укрепление мышц ягодиц и спины, а также улучшение гибкости.

  1. Лягте на пол, положите руки вдоль тела, согните ноги и поставьте стопы на пол.
  2. Сожмите ягодицы и поднимите таз настолько высоко, насколько сможете.
  3. Зафиксируйте на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите ещё раз.
  4. Выполните три подхода по 10 ягодичных мостиков
  5. Также вы можете выполнять ягодичный мостик на одной ноге, поставив опорную ногу на пятку и согнув колено под прямым углом.

Проработка коленного сустава

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В этом упражнении прорабатываются мышцы передней поверхности бедра, которые держат коленный сустав на месте и защищают его.

  1. Сидя на стуле, откиньтесь на спинку.
  2. Вытяните ногу и согните колено.
  3. Затем разогните колено, чтобы вернуть ногу в исходное положение.
  4. Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.

Растяжка передней стороны бедра стоя

Видео © YouTube / NHS inform

  1. Стоя за стулом, возьмитесь рукой за его спинку.
  2. Затем согните одну ногу и возьмитесь свободной рукой за лодыжку.
  3. Притяните пятку согнутой ноги к ягодице, Важно прочувствовать, как растягивается передняя поверхность бедра.
  4. Удерживайте положение 5–10 секунд, затем верните стопу на пол. Выполните по 5 раз с каждой ноги.

Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

  1. Сядьте на стул и вытяните ноги перед собой.
  2. Разведите стопы в стороны и сведите их обратно.
  3. Повторите упражнение 20 раз.
  4. Согните ногу в колене и выполняйте круговые движения наружу.
  5. Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.

Во время каждого упражнения не перенагружайте себя, ведь нет цели кого-то обойти или сделать для галочки. Не стоит также делать все повторы в первый день, если чувствуете боль. Пробуйте нагружать суставы постепенно, разрабатывая их. И уже через месяц почувствуете, что движения стали более лёгкими.

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Сергей Трофимов
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