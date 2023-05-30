Свобода от боли: 5 эффективных упражнений для суставов, которые изменят вашу жизнь
Больные суставы фоном превращают нашу жизнь в ад. Терпеть это невозможно, поэтому записываем пять упражнений на суставы, которые обеспечат облегчение.
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Конечно, пара упражнений не сможет перевернуть вашу жизнь и избавить от боли за пару дней. Однако если хватит упорства продолжать разминки каждый день на протяжении хотя бы месяца, разницу уже можно будет заметить. Выберите те упражнения, которые подходят вам и внедрите их в свой образ жизни!
Ходьба сидя
Видео © YouTube / SilverSneakers
Упражнение помогает улучшить циркуляцию крови в области голеностопа и согреть его перед физической активностью.
- Сядьте на стул и поставьте ноги ровно на пол.
- Начните перекатываться с носка на пятку.
- Во время упражнения можете аккуратно помассировать колени.
- Выполняйте упражнение в течение двух минут, чтобы разогреть голеностоп.
Ягодичный мостик на одной или двух ногах
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Упражнение направлено на укрепление мышц ягодиц и спины, а также улучшение гибкости.
- Лягте на пол, положите руки вдоль тела, согните ноги и поставьте стопы на пол.
- Сожмите ягодицы и поднимите таз настолько высоко, насколько сможете.
- Зафиксируйте на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите ещё раз.
- Выполните три подхода по 10 ягодичных мостиков
- Также вы можете выполнять ягодичный мостик на одной ноге, поставив опорную ногу на пятку и согнув колено под прямым углом.
Проработка коленного сустава
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В этом упражнении прорабатываются мышцы передней поверхности бедра, которые держат коленный сустав на месте и защищают его.
- Сидя на стуле, откиньтесь на спинку.
- Вытяните ногу и согните колено.
- Затем разогните колено, чтобы вернуть ногу в исходное положение.
- Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.
Растяжка передней стороны бедра стоя
Видео © YouTube / NHS inform
- Стоя за стулом, возьмитесь рукой за его спинку.
- Затем согните одну ногу и возьмитесь свободной рукой за лодыжку.
- Притяните пятку согнутой ноги к ягодице, Важно прочувствовать, как растягивается передняя поверхность бедра.
- Удерживайте положение 5–10 секунд, затем верните стопу на пол. Выполните по 5 раз с каждой ноги.
Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава
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- Сядьте на стул и вытяните ноги перед собой.
- Разведите стопы в стороны и сведите их обратно.
- Повторите упражнение 20 раз.
- Согните ногу в колене и выполняйте круговые движения наружу.
- Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.
Во время каждого упражнения не перенагружайте себя, ведь нет цели кого-то обойти или сделать для галочки. Не стоит также делать все повторы в первый день, если чувствуете боль. Пробуйте нагружать суставы постепенно, разрабатывая их. И уже через месяц почувствуете, что движения стали более лёгкими.