Свобода от боли: 5 эффективных упражнений для суставов, которые изменят вашу жизнь

Конечно, пара упражнений не сможет перевернуть вашу жизнь и избавить от боли за пару дней. Однако если хватит упорства продолжать разминки каждый день на протяжении хотя бы месяца, разницу уже можно будет заметить. Выберите те упражнения, которые подходят вам и внедрите их в свой образ жизни!

Ходьба сидя

Видео © YouTube / SilverSneakers

Упражнение помогает улучшить циркуляцию крови в области голеностопа и согреть его перед физической активностью. Сядьте на стул и поставьте ноги ровно на пол. Начните перекатываться с носка на пятку. Во время упражнения можете аккуратно помассировать колени. Выполняйте упражнение в течение двух минут, чтобы разогреть голеностоп.

Ягодичный мостик на одной или двух ногах

Фото © Shutterstock

Упражнение направлено на укрепление мышц ягодиц и спины, а также улучшение гибкости. Лягте на пол, положите руки вдоль тела, согните ноги и поставьте стопы на пол. Сожмите ягодицы и поднимите таз настолько высоко, насколько сможете. Зафиксируйте на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите ещё раз. Выполните три подхода по 10 ягодичных мостиков Также вы можете выполнять ягодичный мостик на одной ноге, поставив опорную ногу на пятку и согнув колено под прямым углом.

Проработка коленного сустава

Фото © Shutterstock

В этом упражнении прорабатываются мышцы передней поверхности бедра, которые держат коленный сустав на месте и защищают его. Сидя на стуле, откиньтесь на спинку. Вытяните ногу и согните колено. Затем разогните колено, чтобы вернуть ногу в исходное положение. Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.

Растяжка передней стороны бедра стоя

Видео © YouTube / NHS inform

Стоя за стулом, возьмитесь рукой за его спинку. Затем согните одну ногу и возьмитесь свободной рукой за лодыжку. Притяните пятку согнутой ноги к ягодице, Важно прочувствовать, как растягивается передняя поверхность бедра. Удерживайте положение 5–10 секунд, затем верните стопу на пол. Выполните по 5 раз с каждой ноги.

Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава

Фото © Shutterstock

Сядьте на стул и вытяните ноги перед собой. Разведите стопы в стороны и сведите их обратно. Повторите упражнение 20 раз. Согните ногу в колене и выполняйте круговые движения наружу. Повторите упражнение 20 раз для каждой ноги.