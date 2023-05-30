7 продуктов, которые мешают зачатию, — и чем их заменить, чтобы всё получилось

Если вы планируете детей, лучше исключить из рациона некоторые продукты и заменить их более подходящими для этого периода жизни. Рассказываем, что конкретно может отсрочить ваши шансы в ближайшее время стать счастливыми родителями. Советы как для будущих мам, так и пап.

1. Алкоголь

Продукты, которые мешают забеременеть. Фото © Freepik

Спиртное негативно влияет не только на развитие ребёнка в утробе. Оно ещё и снижает количество спермы, так что против выпивки в данном случае целых два веских аргумента.

2. Кофеин

Почему нельзя пить кофе, если хотите зачать. Фото © Freepik / chevano

Одна чашка хорошего кофе содержит примерно 200 мг кофеина. Выпейте её утром — и больше ни капли. То же самое относится к чаю. Превышение этой дозы может повлиять на слизистую оболочку матки, и тогда сперматозоидам будет сложнее добраться до яйцеклетки.

3. Рафинированный сахар

Реальный вред рафинированного сахара и как он сказывается на возможностях зачатия. Фото © Freepik

Его добавляют в десерты и газировку. Увлечение сладким вызовет повышение уровня сахара в крови, что может спровоцировать проблемы с овуляцией.

4. Простые углеводы

Почему будущим матерям нельзя есть белый хлеб. Фото © Freepik / KamranAydinov

Белый хлеб, выпечка и подобные продукты по своему вредному воздействию недалеко ушли от рафинированного сахара. Так что о них тоже лучше на время забыть, если настойчиво хотите в ближайшее время увидеть две полоски на тесте для определения беременности.

5. Заменители сахара

Почему заменители сахара противопоказаны во время зачатия. Фото © Shutterstock

Искусственные подсластители, такие как сахарин и аспартам, не должны вводить вас в заблуждение: они тоже влияют на овуляцию. К тому же последние исследования показывают, что сахарозаменители могут вызывать диабет и сердечную недостаточность.

6. Глютен

Вред глютена для беременных и будущих мам. Фото © Shutterstock

Глютен содержится в продуктах из пшеницы, например хлебе и макаронах. Оказывается, он может вызвать воспалительную реакцию, поэтому лучше его избегать.

Полезные продукты

Какие продукты можно есть, если собираетесь вскоре зачать ребёнка. Фото © Wikipedia / G.steph.rocket

Фрукты и овощи. Источники витаминов, клетчатки и глютатиона — антиоксиданта, который повышает качество спермы и яйцеклеток. Больше всего подойдут спаржа и капуста.

Сложные углеводы. Чтобы избежать резких выбросов инсулина, выбирайте их вместо простых. Ешьте цельные злаки, коричневый рис и киноа.

Растительные белки. Мясо животных содержит достаточно много вредных жиров. Поэтому в качестве источников белка лучше выбирать растения.