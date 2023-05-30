7 продуктов, которые мешают зачатию, — и чем их заменить, чтобы всё получилось
Фертильность почти не поддаётся контролю со стороны человека, но есть нюансы, на которые всё-таки можно повлиять. И один из них — это правильное питание во время попыток зачатия.
Если вы планируете детей, лучше исключить из рациона некоторые продукты и заменить их более подходящими для этого периода жизни. Рассказываем, что конкретно может отсрочить ваши шансы в ближайшее время стать счастливыми родителями. Советы как для будущих мам, так и пап.
1. Алкоголь
Продукты, которые мешают забеременеть. Фото © Freepik
Спиртное негативно влияет не только на развитие ребёнка в утробе. Оно ещё и снижает количество спермы, так что против выпивки в данном случае целых два веских аргумента.
2. Кофеин
Почему нельзя пить кофе, если хотите зачать. Фото © Freepik / chevano
Одна чашка хорошего кофе содержит примерно 200 мг кофеина. Выпейте её утром — и больше ни капли. То же самое относится к чаю. Превышение этой дозы может повлиять на слизистую оболочку матки, и тогда сперматозоидам будет сложнее добраться до яйцеклетки.
3. Рафинированный сахар
Реальный вред рафинированного сахара и как он сказывается на возможностях зачатия. Фото © Freepik
Его добавляют в десерты и газировку. Увлечение сладким вызовет повышение уровня сахара в крови, что может спровоцировать проблемы с овуляцией.
4. Простые углеводы
Почему будущим матерям нельзя есть белый хлеб. Фото © Freepik / KamranAydinov
Белый хлеб, выпечка и подобные продукты по своему вредному воздействию недалеко ушли от рафинированного сахара. Так что о них тоже лучше на время забыть, если настойчиво хотите в ближайшее время увидеть две полоски на тесте для определения беременности.
5. Заменители сахара
Почему заменители сахара противопоказаны во время зачатия. Фото © Shutterstock
Искусственные подсластители, такие как сахарин и аспартам, не должны вводить вас в заблуждение: они тоже влияют на овуляцию. К тому же последние исследования показывают, что сахарозаменители могут вызывать диабет и сердечную недостаточность.
6. Глютен
Вред глютена для беременных и будущих мам. Фото © Shutterstock
Глютен содержится в продуктах из пшеницы, например хлебе и макаронах. Оказывается, он может вызвать воспалительную реакцию, поэтому лучше его избегать.
Полезные продукты
Какие продукты можно есть, если собираетесь вскоре зачать ребёнка. Фото © Wikipedia / G.steph.rocket
Фрукты и овощи. Источники витаминов, клетчатки и глютатиона — антиоксиданта, который повышает качество спермы и яйцеклеток. Больше всего подойдут спаржа и капуста.
Сложные углеводы. Чтобы избежать резких выбросов инсулина, выбирайте их вместо простых. Ешьте цельные злаки, коричневый рис и киноа.
Растительные белки. Мясо животных содержит достаточно много вредных жиров. Поэтому в качестве источников белка лучше выбирать растения.
Рыба. Тоже может служить источником белка. А ещё в ней много омега-3 жирных полиненасыщенных кислот, полезных для организма.