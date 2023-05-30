"Откидывает в деревню": Лисовец рассказал о главных модных трендах лета

Кантри-стиль станет главным трендом предстоящего лета, в моде будет много открытого тела. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец. Он призвал обращать внимание на джинсы или мини-юбки, а также на жёсткую обувь, в частности ботинки.

"Всевозможные принты миксуем между собой. Можно злоупотреблять аксессуарами, сейчас они делают основной акцент в образе: очки в стиле 2000-х, 70-х. Много всего плетёного: вязаные майки, жакеты, сумки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Это абсолютный тренд, всё изо льна и кружева, соломенные шляпы, сумки, бейсболки. Всё, что откидывает нас в деревню", — пояснил Лисовец в беседе с NEWS.ru.

Он советует при выборе летних вещей смотреть на фактуру и силуэт, а не на цвет. Лисовец убеждён, что сейчас нет таких оттенков, которые нельзя носить.