5 имён мужчин, которые точно будут изменять любимым женщинам

Одни парни просто любят доказывать себе и друзьям, что даже с кольцом на пальце остаются теми ещё секс-гигантами. Другие не могут утолить вечный голод и зов хищника. Кому-то вообще изменять нравится, ведь это добавляет в жизнь адреналина и хоть какой-то интриги. Мотивы самые разные, но всё же прекрасным дамам стоит быть настороже с мужчинами, кого назвали следующими именами. Ведь они те ещё изменщики.

Мужчина по имени Виктор

Мужчину с именем Виктор можно назвать настоящим охотником за дамскими сердцами. Не сказать, что во всех своих пассий кавалер влюбляется, скорее, не хочет упустить возможность, если таковая имеется. Носитель имени Виктор галантный и обаятельный, нередко мастер флирта, чем и подкупает большинство своих новых знакомых.

Даниил

Имена мужчин, которые точно станут изменять своей половинке. Фото © freepik

Если имя вашего бойфренда или будущего супруга — Даниил, то будьте осторожны. Помимо того, что парень — жуткий ревнивец, так ещё и собственник. Такой мужчина может запросто запрещать своей женщине общаться с подругами или неугодными ему друзьями или даже членами семьи. Зато себя Даниил ограничивать не привык. Чтобы убедиться, что он ещё привлекателен для дам, может запросто пойти налево.

Имя Александр

Ещё один ловелас и обольститель — мужчина с именем Александр. Слово "измена" не любит, поэтому обычно прибегает к термину "для здоровья". Одно дело — секс с женой или девушкой, которая, конечно, всегда будет им довольна. А вот другое — проверить мужское обольщение на прекрасных незнакомках. Причём чем старше становится носитель имени Александр, тем чаще ему надо самоутверждаться в кроватях других женщин.

Мужское имя Игорь

Как зовут мужчин, любящих ходить налево и изменять жёнам? Фото © freepik

Что же заставляет изменять мужчину по имени Игорь? Банально — слишком высокий сексуальный потенциал. Часто бывает так, что супруга не выдерживает такого количества интима. Вот и приходится Игорю справляться с этой бедой с другими девушками. Ещё одна возможная причина неверности — избыточное самомнение. Обладатель этого имени вечно ищет для себя вариант "получше", искреннее считая, что достоин с таким поведением самой королевы.

Мужчина по имени Иван