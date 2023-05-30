Когда свадьба?: Озабоченный поклонник проник за кулисы "Звёзд в Африке" и позвал Бузову замуж, а та не отказала

В Сети появилось необычное видео, на котором Оля Бузова, недавно признавшаяся, что одинока уже больше двух лет, получает предложение руки и сердца. Неожиданное признание настигло диву на съёмках шоу "Звёзды в Африке" и повергло её в полнейший шок. Да такой, что она ещё долго не могла поверить собственным глазам. Ну ещё бы, ведь получила его певица от совершенно незнакомого мужчины.

Как сообщили присутствовавшие в тот момент люди, за кулисы проекта пробрался привлекательный незнакомец, опустился перед телеведущей на одно колено и открыл… телефон-раскладушку с картинкой кольца. Необычно, но кто знает, возможно, традиционные методы на звезду не действуют, вот и пришлось придумать что-то пооригинальнее.

Ольга Бузова выходит замуж за тайного поклонника. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) buzova86

Удалось ему это или нет, осталось загадкой, так как Бузова не стала оглашать своё решение вслух, а что-то тихо шепнула на ухо парню. Хотя со всех сторон и слышались крики "Выходи!" и бурные овации. Оля человек рисковый, но, видимо, не на столько, чтобы выскакивать за первого встречного. Наверное, взяла время подумать, узнать кандидата получше. А может, и вовсе попросила сначала купить настоящий бриллиант. Ну это всё домыслы. А будет ли у истории продолжение, увидим позднее.