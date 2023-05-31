5 вещей, которые коллекционировали школьники из СССР, а у кого-то лежат дома до сих пор

Кто из нас не любил коллекционировать вещи в детстве? Школьники из СССР не были исключением. Давайте вместе поностальгируем и вспомним пять вещей, которые мы все с увлечением собирали. А у кого-то они лежат дома до сих пор!

Магазин "Филателист" в Казани, СССР, 1976 год. Фото © ТАСС / Борис Мясников

1. В СССР многие коллекционировали спичечные коробки

Коллекция этикеток от спичечных коробков. Фото © VK / Михаил Кронен

Одно из самых доступных хобби, потому что эти коробки можно было собирать хоть на улице. Однако чаще всего там валялись экземпляры с одними и теми же дизайнами. Что-то поинтереснее можно было найти в магазинах филателии, где продавались тематические коллекции. Некоторые экземпляры интересуют коллекционеров и до сих пор.

2. Вкладыши от жвачек — любовь советских детей

Чем увлекались школьники в СССР: топ-5 коллекций. Вкладыши от жвачки. Фото © Ekbfree.ru

Ближе к 90-м одним из самых популярных предметов коллекционирования у советских детей стали вкладыши от жвачек. Кои так и делили: с футболистами, с машинами, с героями любимых мультиков. У кого-то эти вкладыши в детстве были своеобразной валютой — ребята ими обменивались, чтобы избавиться от "повторок" и дополнить свою коллекцию.

3. Жестяные банки — страсть коллекционеров СССР

Что больше всего любили коллекционировать в СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Людмила Пахомова

Это хобби тоже появилось во время оттепели. Яркие жестяные банки из-под газировки или пива казались чем-то сказочным, манящим и необычным из далёкой Америки. Доходило до того, что ребята могли покупать друг у друга даже пустые банки. Больше всего ценились, логично, непомятые и без потёртостей. Свои коллекции дети и подростки выставляли на всеобщее обозрение, выстраивая жестянки в ряд — одну на другую.

4. В СССР коллекционировали даже карманные календари

Какие коллекции были популярны у школьников в СССР? Стереокалендарики. Фото © Avito.ru

Календари были нескольких видов: бумажные, с меняющейся картинкой и стерео. Обычно на них помещали фото или рисунки животных, мультики. Продавались календарики в "Союзпечати", но за редкими экземплярами нужно было побегать.

5. Советские коллекции фантиков

Дети в Союзе больше всего любили коллекционировать фантики от конфет. Фото © babiki.ru

В то время как многие из нас коллекционировали вещи в детстве, такие как спичечные коробки и карманные календари, некоторые превращали в хобби свою любовь к сладкому. Звучит, будто фантики от конфет собирать совсем не сложно, однако для большинства детей в Союзе разнообразие сладостей становилось реальностью разве что под Новый год. Некоторые не давали своим "экспонатам" пылиться в альбомах и использовали их в качестве закладок.