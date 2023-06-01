14-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 1 июня

1 июня 2023-го богато на праздники. Например, в этом году на этот день выпадает народный праздник Семик, или иначе его называют Зелёные святки. По поверьям, это время поминовения "заложных" покойников, то есть тех, кто умер неестественной смертью. В церкви 1 июня — день памяти благоверного великого князя Димитрия Донского, Иоанна Угличского и других святых. Первый прославился своим благочестием, политическим талантом и воинской доблестью, построил в столице белокаменный Кремль, возглавлял борьбу против Золотой Орды. А святой Иоанн пробыл в заключении 32 года, посадил его родной дядя — князь московский Иоанн III Васильевич. Только молитвы и помогали держаться и не падать духом. Незадолго до смерти святой принял схиму и назвался Игнатием. А после смерти его мощи благоухали.

Что ждать от 14-х лунных суток 1 июня 2023 года?

Что будет 1 июня 2023 года в 14-е лунные сутки? Фото © Shutterstock

Стихия 14-го лунного дня — Земля. Она помогает выйти из трудных ситуаций, найти внутреннюю гармонию, разрешить конфликты. Это время, когда вся наша жизнь может кардинально поменяться. Удачный цвет — белый. Сегодня стоит находиться в центре внимания. Это самое благоприятное место. Все сны, что вы сегодня увидите, будут вещими и обязательно исполнятся. Может даже появиться дар ясновидения.

14-й день лунного календаря — наиболее сильный среди остальных и энергетически активный. Надо больше двигаться не останавливаясь. В противном случае удача обойдёт вас стороной. 1 июня — идеальный день для реализации планов и неожиданных начинаний. Доверяйте своей интуиции, она сегодня работает на полную. Слова друзей и близких будут восприниматься особенно остро. Поэтому над каждым словом стоит хорошо подумать. Не надо вспоминать плохое, это подорвёт ваше душевное равновесие. Лучше заняться спортом или другой активной деятельностью, например уборкой. Это освежит голову и направит в нужное русло. Сегодня отличное время для творческих людей.

14-й лунный день — 1 июня 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 14-й лунный день — 1 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

1 июня 2023 года — во многом благоприятный и позитивный день. Сегодня можно делать многие вещи. Рассказываем — какие. 14-е лунные сутки — хорошее время для общения с близкими и друзьями.

Разрешается делиться с окружающими своими планами и мыслями.

Этот день можно назвать музыкальным. Любимая мелодия защитит вас и от нечистой силы, и от дурного влияния.

Можно и нужно заниматься уборкой дома, в огороде, на рабочем столе.

Наводить порядок надо не только в окружающем вас пространстве, но и в организме, мыслях.

Очистить квартиру стоит не только от грязи, но и от злых духов — проведите подходящие вашей вере обряды.

14-й лунный день благоприятен для путешествий и приключений. Если даже первоначальные планы поменяются, это сыграет вам только на руку.

А вот если вы человек неазартный, то лучше остаться дома.

Согласно народным приметам, 1 июня нужно рано встать и весь день прожить в радости.

Помогать голодающим хлебом.

Рядом с водой следует быть тихим и спокойным.

14-й лунный день: что нельзя делать 1 июня 2023 года

Что нельзя делать в 14-й лунный день — 1 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Существует на 14-е лунные сутки и немало запретов, которые необходимо соблюдать, чтобы не отогнать от себя удачу. Сегодня нельзя лениться. Это может мешать вашим начинаниям, которые будут весьма успешны, если не поддаться соблазну и не бросить задуманное.

Грусть и негативные эмоции нельзя впускать в свою голову. Если удастся взять нужный настрой, то счастье придёт к вам надолго.

Делиться своими идеями в 14-й лунный день можно, но надо быть и крайне осторожными. Это время разгула энергетических вампиров. Поэтому не поддавайтесь на провокации и с умом выбирайте собеседников.

По астрологии: 1 июня не следует ругаться, вступать в споры, давить на своего партнёра, поддаваться ревности и недоверию. Мыслить пессимистично.

Также рассчитывать на чересчур большие успехи тоже не стоит. Это приведёт к разочарованию.

Согласно народным приметам, сегодня запрещается вредить растениям: ломать ветки, топтать траву и прочее. Это приведёт к неприятностям.

Ругать погоду, жаловаться на неё, она станет ещё хуже.

Если сегодня поздно встать, то можно потерять удачу.

Запрещено шуметь вблизи водоёмов, можно побеспокоить водных жителей — и они принесут неприятности.

А вот по народному календарю, делать генеральную уборку сегодня не надо, хотя небольшой порядок навести не возбраняется.

Вода 1 июня заряжена негативной энергией, поэтому её лучше не трогать. Не следует мыть посуду, стирать, совершать водные процедуры. А купание в открытых водоёмах и вовсе может привести к утоплению.

Нельзя ходить в одиночестве в незнакомые места, это сулит неприятности.