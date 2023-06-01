Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск снова стал самым богатым человеком планеты по версии агентства Bloomberg. На сегодняшний день он владеет 192,3 млрд долларов.

Следом за Маском в списке богатейших людей планеты находится глава группы компаний LVMH Бернар Арно, владеющий 186,6 млрд долларов, и основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 144 млрд долларов. По данным издания, активы Маска в этом году увеличились более чем на 50 млрд долларов. Это произошло благодаря росту цен на акции компании Tesla.