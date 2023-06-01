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1 июня, 04:55

Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Bloomberg: Илон Маск вновь стал самым богатым человеком планеты

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск снова стал самым богатым человеком планеты по версии агентства Bloomberg. На сегодняшний день он владеет 192,3 млрд долларов.

Следом за Маском в списке богатейших людей планеты находится глава группы компаний LVMH Бернар Арно, владеющий 186,6 млрд долларов, и основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 144 млрд долларов. По данным издания, активы Маска в этом году увеличились более чем на 50 млрд долларов. Это произошло благодаря росту цен на акции компании Tesla.

"Наш парень": Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства

"Наш парень": Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства

Ранее американский миллиардер Илон Маск принёс извинения за твит, в котором сравнил финансиста и инвестора Джорджа Сороса с суперзлодеем из комиксов Marvel Магнето.

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Анатолий Симоненко
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