"Наш парень": Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства
Медведев: Маск должен подумать над изменением американской Конституции
Американский миллиардер Илон Маск и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / kremlin.ru
Американскому миллиардеру Илону Маску стоит инициировать кампанию по внесению поправок в Конституцию США, которая, в частности, определяет требования к потенциальным кандидатам на пост президента. Такой совет дал предпринимателю заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В ходе беседу с журналистами во Вьетнаме Медведев подчеркнул, что Маск, неожиданно, оказался "нашим парнем". Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миллиардера в качестве президента страны политик заявил, что Маск не может баллотироваться, так как имеет "не натуральное происхождение".
"Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию", — рекомендовал Медведев.
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев и ранее упоминал о том, что миллиардер Илон Маск может победить на выборах президента США. Медведев подчеркнул, что сейчас много говорят о Маске как о новом лице Америки и человек с таким авторитетом действительно может одержать победу на выборах.