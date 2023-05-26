"Наш парень": Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства

Американскому миллиардеру Илону Маску стоит инициировать кампанию по внесению поправок в Конституцию США, которая, в частности, определяет требования к потенциальным кандидатам на пост президента. Такой совет дал предпринимателю заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В ходе беседу с журналистами во Вьетнаме Медведев подчеркнул, что Маск, неожиданно, оказался "нашим парнем". Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миллиардера в качестве президента страны политик заявил, что Маск не может баллотироваться, так как имеет "не натуральное происхождение".

"Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию", — рекомендовал Медведев.