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26 мая, 00:53

"Наш парень": Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства

Медведев: Маск должен подумать над изменением американской Конституции

<p>Американский миллиардер Илон Маск и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/59699/photos/57523" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a> </p>

Американский миллиардер Илон Маск и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / kremlin.ru

Американскому миллиардеру Илону Маску стоит инициировать кампанию по внесению поправок в Конституцию США, которая, в частности, определяет требования к потенциальным кандидатам на пост президента. Такой совет дал предпринимателю заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В ходе беседу с журналистами во Вьетнаме Медведев подчеркнул, что Маск, неожиданно, оказался "нашим парнем". Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миллиардера в качестве президента страны политик заявил, что Маск не может баллотироваться, так как имеет "не натуральное происхождение".

"Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию", — рекомендовал Медведев.

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter и похвалил Маска

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter и похвалил Маска

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев и ранее упоминал о том, что миллиардер Илон Маск может победить на выборах президента США. Медведев подчеркнул, что сейчас много говорят о Маске как о новом лице Америки и человек с таким авторитетом действительно может одержать победу на выборах.

Оксана Попова
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