Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter и похвалил Маска

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на разблокировку своего поста о Польше в "Твиттере". Он подчеркнул, что ситуация в соцсети всё же изменилась с момента покупки компании американским бизнесменом Илоном Маском.