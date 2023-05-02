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2 мая, 15:17

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter и похвалил Маска

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на разблокировку своего поста о Польше в "Твиттере". Он подчеркнул, что ситуация в соцсети всё же изменилась с момента покупки компании американским бизнесменом Илоном Маском.

"Илон Маск всё-таки успел что-то изменить в "Твиттере". Признание общественного интереса к предыдущему посту свидетельствует об этом", — написал политик в соцсети.

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Напомним, эта история началась, когда "Твиттер" заблокировал пост Дмитрия Медведева об отношениях с Польшей. Зампредседателя Совбеза РФ сделал запись на фоне захвата варшавскими властями школы при Посольстве РФ. Комментируя блокировку поста, Медведев напомнил, что посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки". Позже "Твиттер" всё же снял ограничения с заявления российского политика о Польше.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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