Медведев обратился к Маску после блокировки его записи про Польшу в "Твиттере"
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к владельцу "Твиттера" Илону Маску, сообщив о блокировке его записи на английском языке о Польше. При этом он указал, что посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки".
Перед этим Медведев написал: "И как тебе такое, @elonmusk?" Заблокированный текст он продублировал на трёх языках: русском, английском и польском.
Сама запись про Польшу была сделана на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве.
Ранее Лайф писал об инциденте в столице Польши, где представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при Посольстве РФ. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.