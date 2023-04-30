КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 21:13

Медведев обратился к Маску после блокировки его записи про Польшу в "Твиттере"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к владельцу "Твиттера" Илону Маску, сообщив о блокировке его записи на английском языке о Польше. При этом он указал, что посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки".

Перед этим Медведев написал: "И как тебе такое, @elonmusk?" Заблокированный текст он продублировал на трёх языках: русском, английском и польском.

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Сама запись про Польшу была сделана на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве.

Ранее Лайф писал об инциденте в столице Польши, где представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при Посольстве РФ. Позже власти выступили с требованием освободить здание до 19:00. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.

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Kremlin.ru

Юлия Коновалова
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