Медведев обратился к Маску после блокировки его записи про Польшу в "Твиттере"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к владельцу "Твиттера" Илону Маску, сообщив о блокировке его записи на английском языке о Польше. При этом он указал, что посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки".

Перед этим Медведев написал: "И как тебе такое, @elonmusk?" Заблокированный текст он продублировал на трёх языках: русском, английском и польском.