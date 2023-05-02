Посольство РФ направило Польше ноту протеста из-за захвата школы в Варшаве
Посольство России в Варшаве направило ноту протеста МИД Польши в связи с захватом здания российской школы в Варшаве, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.
"Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Глава Россотрудничества заявил, что Москва этого не забудет, а в МИД РФ пообещали "очень жёсткий ответ" на выходку поляков.
ТАСС / EPA / ALBERT ZAWADA