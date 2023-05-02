КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:51

Посольство РФ направило Польше ноту протеста из-за захвата школы в Варшаве

Посольство России в Варшаве направило ноту протеста МИД Польши в связи с захватом здания российской школы в Варшаве, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

"Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Глава Россотрудничества заявил, что Москва этого не забудет, а в МИД РФ пообещали "очень жёсткий ответ" на выходку поляков.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALBERT ZAWADA

Наталья Исакова
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