КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 15:06

"Прогнувшийся под Госдепом и хохлами" Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше

Twitter снял ограничения с публикации Медведева об отношениях с Польшей

В англоязычном аккаунте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter пропали ограничения с его публикации о Польше. В соцсети решили, что твит может представлять общественный интерес.

"Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — сказано в сообщении компании.

В публикации Медведева говорится о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока у власти там находятся одни русофобы, а Украина полна польских наёмников.

Медведев словом "дожили" отреагировал на инициативу вручать на Украине орден Бандеры

Медведев словом "дожили" отреагировал на инициативу вручать на Украине орден Бандеры

Ранее Лайф писал о том, что Twitter заблокировал пост Дмитрия Медведева об отношениях с Польшей. Зампредседателя Совбеза РФ сделал эту запись на фоне новостей о том, что в Варшаве представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при Посольстве РФ. Комментируя блокировку, Медведев заявил, что Twitter "прогнулся под Госдепом и хохлами", а посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • twitter
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров