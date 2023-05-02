"Прогнувшийся под Госдепом и хохлами" Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше

В англоязычном аккаунте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter пропали ограничения с его публикации о Польше. В соцсети решили, что твит может представлять общественный интерес.

"Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — сказано в сообщении компании.