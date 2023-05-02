"Прогнувшийся под Госдепом и хохлами" Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше
Twitter снял ограничения с публикации Медведева об отношениях с Польшей
В англоязычном аккаунте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter пропали ограничения с его публикации о Польше. В соцсети решили, что твит может представлять общественный интерес.
"Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — сказано в сообщении компании.
В публикации Медведева говорится о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока у власти там находятся одни русофобы, а Украина полна польских наёмников.
Ранее Лайф писал о том, что Twitter заблокировал пост Дмитрия Медведева об отношениях с Польшей. Зампредседателя Совбеза РФ сделал эту запись на фоне новостей о том, что в Варшаве представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при Посольстве РФ. Комментируя блокировку, Медведев заявил, что Twitter "прогнулся под Госдепом и хохлами", а посты с призывом ликвидировать Россию считаются "вроде как в рамках правил площадки".
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