Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя блокировку в "Твиттере" его записи о Польше, заявил, что эта соцсеть прогнулась под властями США и Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Твиттер" прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон [Маск] явно не справился с этим заданием, увы. А если серьёзно, то обойдёмся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента", — отметил Медведев.

Он с сарказмом отметил, что Россия вполне "цинично использовала "Твиттер" для продвижения собственных пропагандистских целей". Как указал зампредседателя Совбеза, перед страной сейчас стоят совершенно другие цели. Медведев подчеркнул, что главная задача Москвы — нанести "разгромное поражение всем врагам: укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам". Он также добавил, что РФ должна вернуть "все наши земли и навсегда защитить всех наших людей".