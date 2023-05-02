Медведев словом "дожили" отреагировал на инициативу вручать на Украине орден Бандеры
Медведев прокомментировал инициативу учредить на Украине орден Бандеры
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу украинцев учредить орден националиста Степана Бандеры. В продолжение "тренда" на прославление нацистов политик предложил Германии учредить орден Адольфа Гитлера, а Италии — орден Бенито Муссолини.
"Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити", — написал Медведев в телеграм-канале.
Он сделал вывод, что теперь прославление нацистов — это "основная европейская идеология".
"А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", — добавил зампред Совбеза.
Напомним, ранее на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество".