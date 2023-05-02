Медведев словом "дожили" отреагировал на инициативу вручать на Украине орден Бандеры

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу украинцев учредить орден националиста Степана Бандеры. В продолжение "тренда" на прославление нацистов политик предложил Германии учредить орден Адольфа Гитлера, а Италии — орден Бенито Муссолини.

"Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он сделал вывод, что теперь прославление нацистов — это "основная европейская идеология".

"А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", — добавил зампред Совбеза.