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2 мая, 07:46

На Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных

На сайте Зеленского появилась петиция о создании ордена Степана Бандеры

На сайте офиса президента Незалежной Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить новую государственную награду — орден украинского националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество".

"Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", — указывается в тексте.

Данная петиция появилась на сайте утром 1 мая. К настоящему моменту её подписали всего 258 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

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Ранее украинцы снова попросили Зеленского попытаться заполучить ядерное оружие США для установки на территории Украины. При этом автор петиции не привёл аргументов.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images

Светлана Оперук
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