На Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных
На сайте Зеленского появилась петиция о создании ордена Степана Бандеры
На сайте офиса президента Незалежной Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить новую государственную награду — орден украинского националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество".
"Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", — указывается в тексте.
Данная петиция появилась на сайте утром 1 мая. К настоящему моменту её подписали всего 258 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.
Ранее украинцы снова попросили Зеленского попытаться заполучить ядерное оружие США для установки на территории Украины. При этом автор петиции не привёл аргументов.
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