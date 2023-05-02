На Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных

На сайте офиса президента Незалежной Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить новую государственную награду — орден украинского националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество".

"Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", — указывается в тексте.

Данная петиция появилась на сайте утром 1 мая. К настоящему моменту её подписали всего 258 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.