Маск иронично извинился за сравнение Сороса с Магнето

"Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето", — написал Маск в "Твиттере".

Ранее в Сети взбудоражились от новости о смерти Джорджа Сороса от сердечного приступа. К слову, 92-летнего миллиардера "хоронят" в соцсетях уже не в первый раз. До этого в 2013 году неподтверждённые данные о смерти инвестора распространяло даже агентство Reuters. Также и на этот раз сообщения оказались лишь слухами. Сорос вышел на связь и опроверг сообщения о своей кончине.