В Twitter распространились сообщения о смерти Джорджа Сороса

В Сети распространяются сообщения о смерти финансиста и миллиардера Джорджа Сороса от сердечного приступа. Об этом без ссылок на какие-либо источники заявил известный в США блогер Мэтт Уоллес.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что скончался от сердечного приступа", — написал Уоллес в "Твиттере".

Пока подтверждений этой информации нет.

Сороса, которому 92 года, "хоронят" в соцсетях не впервые, а в 2013 году слухи о смерти финансиста распространило даже агентство Reuters.