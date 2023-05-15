В Twitter распространились сообщения о смерти Джорджа Сороса
Джордж Сорос. Обложка © ТАСС / AP / Ronald Zak
В Сети распространяются сообщения о смерти финансиста и миллиардера Джорджа Сороса от сердечного приступа. Об этом без ссылок на какие-либо источники заявил известный в США блогер Мэтт Уоллес.
"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что скончался от сердечного приступа", — написал Уоллес в "Твиттере".
Пока подтверждений этой информации нет.
Сороса, которому 92 года, "хоронят" в соцсетях не впервые, а в 2013 году слухи о смерти финансиста распространило даже агентство Reuters.
Сорос — американский трейдер, финансист, инвестор, создатель Фонда Сороса. Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште. В ряде стран имя Джорджа Сороса связывают с организацией "цветных революций" и теориями всемирного заговора. А обозреватель Брайан Каменкер в статье для American Thinker ранее заявил, что Соединёнными Штатами на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций. Это подтверждают действия американского президента Джо Байдена.