"Хочет разрушить саму ткань цивилизации": Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству
Илон Маск сравнил Джорджа Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству
Джордж Сорос и Илон Маск. Коллаж © LIFE, © ТАСС / AP Photo / Ferdinand Ostrop / EPA / Carina Johansen
Американский финансист и инвестор Джордж Сорос на самом деле ненавидит людей и хочет "разрушить саму ткань цивилизации". Об этом заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец "Твиттера" Илон Маск.
"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — написал предприниматель в своём аккаунте в "Твиттере", отметив, что сеть фондов Сороса создана далеко не ради достижения благих целей.
Также Маск признался, что Сорос напоминает ему суперзлодея из комиксов Marvel Магнето.
Напомним, накануне пользователей "Твиттера" взбудоражила новость о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. К слову, 92-летнего миллиардера "хоронят" в соцсетях уже не в первый раз. До этого в 2013 году неподтверждённые данные о смерти инвестора распространяло даже агентство Reuters. Также и на этот раз сообщения оказались лишь слухами. Сорос вышел на связь и опроверг сообщения о своей кончине.