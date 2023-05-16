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16 мая, 06:45

"Хочет разрушить саму ткань цивилизации": Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству

Илон Маск сравнил Джорджа Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству

<p>Джордж Сорос и Илон Маск. Коллаж © LIFE, © ТАСС / AP Photo / Ferdinand Ostrop / EPA / Carina Johansen</p>

Джордж Сорос и Илон Маск. Коллаж © LIFE, © ТАСС / AP Photo / Ferdinand Ostrop / EPA / Carina Johansen

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос на самом деле ненавидит людей и хочет "разрушить саму ткань цивилизации". Об этом заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец "Твиттера" Илон Маск.

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — написал предприниматель в своём аккаунте в "Твиттере", отметив, что сеть фондов Сороса создана далеко не ради достижения благих целей.

Также Маск признался, что Сорос напоминает ему суперзлодея из комиксов Marvel Магнето.

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Напомним, накануне пользователей "Твиттера" взбудоражила новость о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. К слову, 92-летнего миллиардера "хоронят" в соцсетях уже не в первый раз. До этого в 2013 году неподтверждённые данные о смерти инвестора распространяло даже агентство Reuters. Также и на этот раз сообщения оказались лишь слухами. Сорос вышел на связь и опроверг сообщения о своей кончине.

Николь Вербер
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