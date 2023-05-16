"Хочет разрушить саму ткань цивилизации": Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос на самом деле ненавидит людей и хочет "разрушить саму ткань цивилизации". Об этом заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец "Твиттера" Илон Маск.

Напомним, накануне пользователей "Твиттера" взбудоражила новость о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. К слову, 92-летнего миллиардера "хоронят" в соцсетях уже не в первый раз. До этого в 2013 году неподтверждённые данные о смерти инвестора распространяло даже агентство Reuters. Также и на этот раз сообщения оказались лишь слухами. Сорос вышел на связь и опроверг сообщения о своей кончине.